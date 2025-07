Manuel Masalva contó su proceso de sanación tras haber estado en coma

Manuel Masalva, a finales de marzo, generó preocupación en el mundo del entretenimiento debido a que fue hospitalizado de emergencia en Dubái por problemas de salud, ya que le detectaron la bacteria Burkholderia y terminó en coma durante varias semanas. Además, fue operado y presentó ciertas dificultades en las vías respiratorias, y ahora es él quien se manifiesta para hablar de su proceso de evolución.

“Estoy sanando. Quiero agradecer profundamente el apoyo que me dieron y me siguen dando, en todos los sentidos, a cada unx de ustedes. Creo más que nunca que la unión hace la fuerza. Esto apenas comenzó, aún falta mucho, pero me siento bendecido, fuerte, renacido y acompañado. Dios nos ha dado una nueva oportunidad de vida; Dios me ha dado una nueva vida”, escribió en un comunicado.

El actor de origen mexicano destacó que siente que volvió a la vida tras tantos diagnósticos médicos negativos, donde muchas veces los especialistas pensaron que no estaría a punto de salvarse. Además, agradeció a todo el personal del centro de salud y, según lo que comentó, sigue en Dubái mientras avanza con su condición que lo mantuvo en cama durante semanas.

“105 días, hoy, pero estoy despierto y llueve la luz desde entonces. 81 hasta tomar aire del exterior, de la entrada y salida de miles de personas en este grandioso hospital, qué lugar, he vuelto a nacer, aquí, en otra cultura que nos ha sobrepasado en el amor y la espiritualidad. No sé si realmente entiendo todo esto o solo una parte, ha sido eterno y falta aún, solamente doy las gracias más fuertes que haya dado, a Dios, a mi familia, doctores y a todas esas personas que me han apoyado en todo desde el comienzo de este proceso” expresó.

Los rumores sobre Manuel fueron muchos y su agencia de representación, Jim Management, tuvo que emitir un comunicado para desmentir algunas cosas. En una oportunidad, dijeron que el actor no estaba en condiciones de moverse y cosas similares, pero la situación fue aclarada.

“Manuel está recuperando poco a poco la movilidad de sus extremidades por medio de fisioterapia”, dijeron a través de un mensaje enviado por Instagram para aclarar que estaba recibiendo ayuda de un especialista.

