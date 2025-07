Migbelis Castellanos explicó por qué oculta el rostro de su hijo en redes sociales

La modelo y conductora Migbelis Castellanos explicó a sus seguidores la razón por la que no muestra el rostro de su hijo en redes sociales, a pesar de que hace poco más de un mes mostró a su bebé en el programa ‘Desiguales’ de Univision, donde trabaja como conductora.

Un seguidor le preguntó a la conductora venezolana el motivo por el que oculta el rostro de su hijo Caden en fotos. “No entiendo por qué si ya lo mostraste en televisión ahora le tapas la cara”, dijo el seguidor.

Ante esta pregunta la Miss Venezuela 2013 y Nuestra Belleza Latina 2018 publicó en sus historias el motivo detrás de su decisión. Según dijo, considera que su hijo es muy pequeño para la gran exposición que tendría en redes sociales.

“Lo mostré cuando tenía apenas un mes de nacido, y ahora luce completamente distinto. De hecho, cada mes siento que cambia muchísimo. Si me ven en la calle con él, me llena de alegría que lo conozcan. No lo estoy escondiendo, simplemente siento que aún es muy pequeño para la exposición que implica compartirlo con miles de personas en redes sociales”, explicó.

Migbelis tomó esta decisión junto con su esposo Jason Unanue con el objetivo de darle privacidad y seguridad a su hijo, sin que sea expuesto al ojo público.

“Mientras crece y va formando su propia personalidad, quiero darle la privacidad y la seguridad que todos merecemos. Llegará el momento en que él mismo podrá decidir cómo quiere mostrarse en internet. Esta es una decisión que tomamos juntos, su papá y yo, considerando que él no disfruta estar en el ojo público ni aparecer en páginas de farándula”, continuó.

Aunque Migbelis Castellanos ha expresado en muchas ocasiones lo mucho que ama a su hijo, en un episodio de Desiguales la conductora habló sobre las dificultades del postparto y de cómo no se debe romantizar la maternidad.

“Porque a lo mejor usted en su mente ha pensado que cuando una mujer da luz, le entregan el hijo, salen destellos de estrellitas, salen luces brillantes, uno se pega al niño y todo es mágico. No. Los senos sangran, hay mucho dolor, uno se quiere quejar, uno quiere ir al baño a llorar. A lo mejor cuando a mí me pusieron a mi bebé, que tanto amo y por el que estoy viviendo en este momento en mis brazos, yo no vi los destellos. Yo simplemente vi a una criatura por la cual ahora tengo que cambiar todos mis horarios. Tengo que amanecer, madrugar, el cansancio… yo sentí mucho miedo”, confesó.

