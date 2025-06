Migbelis Castellanos le responde a quienes la critican por como habla de la maternidad

Migbelis Castellanos, presentadora venezolana de televisión, le respondió a quienes la han criticado por como ha hablado de su maternidad. La ex reina de belleza considera que lejos de romantizar el tema ha intentado humanizar y por eso hay quienes la han señalado.

En el programa Desiguales, la co-conductora de Desiguales dijo: “He recibido mensaje de gente en mis rede sociales donde me dicen ‘ay, pero qué horror, pareciera que todo el tiempo te estás quejando de tu maternidad’. No, señores, cuando uno habla de lo que uno está atravesando, de lo que uno está viviendo, uno lo hace para poder humanizar sobre este tipo de temas y no romantizar“.

Luego de esto, comentó: “A lo mejor usted en su mente ha pensado que cuando una mujer da a luz y le entregan al hijo, salen brillos, uno se pega al niño y todo es mágico. No, los senos sangran, hay mucho dolor, uno quiere ir al baño a llorar”.

La venezolana además destacó: “A lo mejor cuando me pusieron a mi bebé, que tanto amo, yo no vi los destellos, yo simplemente vi a una criatura por la cual tengo que cambiar todos mis horarios, amanecer, madrugar, sentí mucho miedo”.

Migbelis Castellanos dijo que aunque tuvo el apoyo de su mamá siguió siendo una situación dura, aunque muchas no quieran hablar de eso.

Varias mujeres apoyaron a la ganadora de Nuestra Belleza Latina en el 2018, pues consideran que es algo que se debe normalizar, ya que la maternidad es un proceso transformador, pero también difícil.

“Totalmente cierto, hablar desde la realidad no te hace menos madre que las que no lo hacen. La maternidad es dura, y eso no nos hace amar menos a nuestros hijos. Para mí, es lo mejor que me ha pasado y no imagino mi vida sin ella, pero las cosas son como son. Lo que debemos pensar es que todos son etapas, y pasan tan rápido que después se añoran, hay que disfrutarlas con sus pros y contras. Es mi manera de ver la maternidad”, comentó una usuaria en la publicación de Univision.

