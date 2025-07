“Nunca había visto nada igual a esa edad”: Toni Kroos se deshace en elogios a Lamine Yamal

Las palabras de Toni Kroos, reciente leyenda del Real Madrid y del fútbol mundial, resuenan con un peso especial. A pocos meses de colgar las botas, el mediocampista alemán ha expresado su profunda admiración por Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona.

Las declaraciones de Kroos, que rara vez escatima en franqueza, han sido un rotundo elogio a la precoz estrella azulgrana, elevando aún más las ya altas expectativas sobre su futuro.

Kroos, conocido por su visión de juego y su mente fría en el campo, no dudó en calificar el talento de Yamal como algo sin precedentes en su experiencia. “Nunca he visto algo así a esa edad“, afirmó el germano en una entrevista para el Diario Marca.

Lamine Yamal ganó tres trofeos con el FC Barcelona. Crédito: Joan Monfort | AP

Incluso se atrevió a una comparación con su propia trayectoria. “Yo también llegué al primer equipo del Bayern a los 17 años, pero no estaba a su nivel, lo cual es espectacular“, admitió Kroos.

El germano destacó en particular la consistencia del joven español y su inquebrantable deseo de ser el foco de atención en el terreno de juego, especialmente en los momentos de mayor presión.

“Lo que me hace pensar que este chico es especial es su constante búsqueda de protagonismo en el campo: en los momentos difíciles siempre da la cara, y a los 17 años eso no es normal”, resaltó el ex futbolista.

“Fue protagonista de dos temporadas excelentes, la última incluso espectacular; nunca he visto a un niño como él. Siempre digo que una carrera no es un sprint, sino un maratón, así que veremos qué pasa en las próximas 5-10 temporadas, si sigue creciendo y cómo reacciona a todo lo que llega al fútbol desde fuera”, cerró el campeón del mundo con Alemania en 2014.

