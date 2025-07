Reguetonero detenido en Alligator Alcatraz denunció: “Eso es una perrera”

El reguetonero cubano Leamsy Izquierdo, conocido como La Figura, denunció las condiciones precarias y “crueles” en las que se encuentra recluido en el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, ubicado en pleno humedal de los Everglades, al oeste de Miami.

A través de una llamada telefónica a su pareja, Katia Hernández, el artista relató que tanto él como otros detenidos están siendo tratados “como perros”, recibiendo únicamente una comida al día, sin acceso adecuado a agua potable, medicamentos ni condiciones sanitarias mínimas, publicó Efe.

“Nos tienen aquí como si fuéramos unos perros, una sola comida al día. Los mosquitos parecen elefantes, no hay agua ni para usar el baño. Esto es una perrera”, afirmó el reguetonero, cuya llamada fue difundida por su pareja en redes sociales.

El testimonio que destapó las condiciones de Alligator Alcatraz

El artista fue detenido la semana pasada en Miami por presuntamente portar un arma, a pesar de tener residencia legal en Estados Unidos. Desde entonces, se encuentra en este nuevo centro de detención cuya ubicación —un antiguo aeropuerto militar rodeado de caimanes, pantanos y vegetación salvaje— ha sido duramente cuestionada por organizaciones humanitarias y ambientales.

Izquierdo también aseguró que hay más de 300 personas detenidas junto a él, todos en condiciones similares, sin acceso a medicamentos, especialmente para quienes tienen padecimientos mentales. “Todo el mundo está dando el berro”, dijo, en referencia al sufrimiento colectivo.

La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exigió este martes al gobierno federal y al estatal acceso inmediato para inspeccionar el sitio. La semana pasada, incluso se le negó la entrada a legisladores estatales que intentaban verificar las condiciones del centro.

Por su parte, organizaciones como Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity renovaron su demanda legal para cerrar el centro, citando tanto los riesgos ambientales como las posibles violaciones a derechos humanos.

“Los parques nacionales representan lo mejor de Estados Unidos, y este centro de detención masivo en el corazón de los Everglades es una de sus peores ideas”, expresó Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, quien lidera la campaña Stop Alligator Alcatraz.

Mientras crecen las denuncias, el Departamento de Seguridad Nacional defendió el uso del centro a través de sus redes sociales. En un mensaje publicado en X, aseguraron que “el presidente Trump y la secretaria Kristi Noem están usando todas las herramientas disponibles para remover a criminales extranjeros ilegales”.

“Ya sea el Cecot en El Salvador, Alligator Alcatraz o la Bahía de Guantánamo, los criminales extranjeros peligrosos estarán fuera de nuestras calles”, sostuvo el DHS, sin hacer referencia directa a las condiciones denunciadas.

Alligator Alcatraz, inaugurado recientemente tras una visita del presidente Donald Trump, ha sido promocionado por sectores conservadores como un símbolo de “mano dura” contra la migración irregular.

