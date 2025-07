Daniel Elbittar no verá a su mamá por perder su nacionalidad venezolana

Daniel Elbittar la semana pasada anunció que le arrebataron su nacionalidad venezolana debido a su postura en contra del gobierno del país sudamericano. En el programa Hoy, el actor ofreció declaraciones para explicar lo que está ocurriendo y detalló que su mayor preocupación surge debido a que su madre está viviendo allí y visitarla le será imposible tras la medida que tomaron, ya que podría generar consecuencias.

El galán de destacadas telenovelas mexicanas mencionó que esa no es su única preocupación, porque su hermano también vive en Venezuela. Además, detalló que ha intentado llevarse a su madre para que resida en un país más cercano a él, pero ella siempre ha mostrado su negativa, y es una situación que se le escapa de su control. Ahora se encuentra buscando una solución tras recibir orientación de un abogado.

“Mi mamá está allá y mi hermano está allá; entonces, evidentemente, me duele toda esta situación. Me parece algo injusto, simplemente por yo levantar la voz. Entonces, ojalá algún día esto cambie. Sí, hemos hablado de traerla a Estados Unidos o a México, pero, bueno, ella tampoco quiere; le gusta estar en su país”, explicó durante la conversación.

La situación para Daniel empeoró desde el momento en que decidió asistir a un acto realizado en México, donde expresó su rechazo a Nicolás Maduro. Tras sus declaraciones, su situación se complicó y, a casi un año de las elecciones presidenciales, enfrenta las consecuencias por no poder expresarse libremente.

Elbittar está indignado por la medida que fue tomada en su contra y jamás le pasó por la cabeza que ese evento le cobraría caro: “Cuando gana las elecciones la oposición venezolana, a mí me invitan a un evento cerca del Ángel de la Independencia en protesta, y yo me paré en la tarima y empecé a hablar mal del gobierno venezolano”, añadió.

“Me informan meses después que me habían anulado el pasaporte. Entonces, me anularon mi pasaporte venezolano; yo puedo entrar a mi país. Además, soy ciudadano americano, así que me recomendaron que no entrara, digamos, al país por esta situación“, dijo sobre el asesoramiento legal que está recibiendo.

