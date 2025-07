Itatí Cantoral no culpa a Susana González tras infidelidad de Eduardo Santamarina

Itatí Cantoral habló con Gustavo Adolfo Infante, donde abordaron diversos temas tanto profesionales como familiares y conversaron sobre la infidelidad de Eduardo Santamarina cuando estaba casada con la villana de telenovelas, ya que él fue infiel con Susana González. Sin embargo, ella aprovechó para defenderla, debido a que las mujeres siempre son juzgadas y la sociedad, hasta entonces, no ha tenido una percepción diferente.

“Eso de estar culpando a la mujer, que yo hago las villanas de las telenovelas que se interponen con las protagonistas, en los 80 (recuerda la narrativa): ‘Ella es la maldita que se le metió al marido, mala ella y pobre de él’. El que tenía el compromiso es él, entonces, ¿por qué tenemos que atacar a la mujer?”, le dijo a Gustavo Adolfo.

Cantoral explicó que le parece mal que la población siga viendo a las mujeres de una forma tan despectiva para el tiempo en el que vivimos y que, de manera constante, son a los hombres a quienes defienden. Pese a lo que ella vivió, no culpa a González de lo que experimentó, ya que considera que quien debió darle su puesto fue Eduardo y no lo hizo.

“Como hasta socialmente la mujer es la ‘zorra’, la mujer es la casquivana… busca maridos; me parece algo tan terrible, tan fuerte, tan arcaico, pero sigue siendo real y lo peor es que hay mucha gente que sigue pensando así”, añadió.

La villana de destacadas telenovelas mexicanas, cuando se enteró de la infidelidad, se dio cuenta de que todos en el canal tenían conocimiento de la situación menos ella. Cantoral, en muchas ocasiones, acompañaba al actor a las grabaciones y, de manera repentina, él comenzó a decirle que no. Lo que le llamó la atención fue que él ya estaba con Susana.

“Cuando yo me enteré, ya sabían todos: Televisa, Juan Osorio… y todos. Estaba haciendo él la novela con Susana González… llegamos a diciembre y dije: ‘Esto ya está muy raro’, porque Eduardo empezó a decirme que no quería que lo acompañara… Ya andaba con Susana González. Me entero… en aquel momento llamabas a los camerinos, no existían los celulares. Cuando hablé al camerino, me dice la del camerino: ‘Señora, no sé ni qué decirle, pero es que se meten al camerino’. Todo Televisa ya lo sabía”, dijo la actriz.

