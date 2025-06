Itatí Cantoral confirma que está saliendo con Ariel Miramontes

En el mundo del espectáculo, donde las cámaras no solo capturan escenas sino también emociones, a veces la ficción se cuela a la vida real. Tal es el caso de Itatí Cantoral y Ariel Miramontes, quienes han encendido la chispa de la curiosidad tras dejarse ver muy juntitos y sonrientes en un reciente evento cinematográfico en la Ciudad de México.

Aunque oficialmente no son novios todavía, Itatí aprovechó la conferencia de prensa para confirmar que se están dando la oportunidad de conocerse de manera romántica.

“Estamos saliendo. Yo ahorita no tengo un compromiso formal y Ariel tampoco. No somos novios ni pareja, pero estamos saliendo”, dijo Itatí con esa sinceridad tan suya, dejando claro que, aunque no hay etiquetas, sí hay interés.

Y no solo eso: también hubo halagos para su posible galán. “Es un actor tan profesional, que la primera vez que lo vi, no podía creer que era ‘Albertano’. Es un actor increíble, muy profesional”, agregó la actriz.

Ambos coincidieron en el rodaje de ‘Desastre en Familia’, una película que aún no llega a los cines, pero que los hizo congeniar y dejó dos corazones que podrían terminar enredados. Y es que cuando se juntan el talento, la convivencia diaria y la química, algo bueno puede pasar.

Itatí, con sus 50 años bien vividos y una carrera más que sólida con títulos como ‘María la del Barrio’ (1995), ‘Salud, dinero y Amor’ (1997), ‘Hasta Que El Dinero Nos Separé’ (2009) y ‘Silvia Pinal, Frente a Ti’ (2019), serie donde interpretó a la primera actriz, sigue demostrando que el amor no tiene fecha de caducidad. Y Ariel, de 54 años, quien lleva más de dos décadas sobre los escenarios, pero se ganó el corazón del público como ‘Albertano’, parece que también está abierto a la posibilidad.

Aunque por ahora no hay noviazgo oficial, lo cierto es que a ambos actores se les ve contentos, cercanos y disfrutando esta etapa de conocerse.

Así que mientras sus fans esperan el estreno de su película, seguramente muchos otros también estarán atentos al desarrollo de esta historia.

