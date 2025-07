Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 10 al 16 de julio

Arranca el Latin American Foto Festival

La 8va edición del Latin American Foto Festival, presentado por el Bronx Documentary Center, se llevará a cabo desde este jueves 10 de julio hasta el 3 de agosto. Presentando obras de fotógrafos emergentes y galardonados de la región, el festival amplifica las voces de toda Latinoamérica y de la propia diáspora de Nueva York. Destaca proyectos a largo plazo, incluyendo historias de migración inversa en Venezuela, la crisis de vivienda en Perú, la resistencia liderada por jóvenes en Brasil, el encarcelamiento y la crisis del agua en El Salvador, la vida en una pequeña isla frente a la costa caribeña de Colombia, décadas de la vida en El Bronx y Puerto Rico, e imágenes de archivo de un club social caribeño en Brooklyn. Es un festival público y gratuito con exposiciones al aire libre a gran escala en todo el sur de El Bronx e instalaciones itinerantes por toda la ciudad. Para más información, visite: https://bronxdoc.org.

Foto: Charlie Cordero-Colombia

Concierto gratuito de Los Mirlos

Los Mirlos, la primera banda peruana en presentarse en el festival Coachella, ofrecerá un espectáculo gratuito en el Lincoln Center como parte del programa Summer for the City. La agrupación cuenta con más de 50 años de trayectoria musical difundiendo la cumbia amazónica psicodélica, consolidándose como los ‘Reyes de la Cumbia Amazónica’ con temas como “La danza de los mirlos”, “Cumbia de los pajaritos”, “Eres mentirosa”, “La danza del petrolero”, “Lamentos de la selva” y muchos más. El concierto se llevará a cabo este jueves 10 de julio en Damrosch Park (Amsterdam Ave. West 62nd St.). La entrada es gratuita y por orden de llegada y se pueden adquirir entradas en: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Cortesía

Festival de cine japonés

La Japan Society arranca la 18.ª edición de su festival anual de cine japonés contemporáneo, JAPAN CUTS: Festival of New Japanese Film. El mayor festival de cine japonés contemporáneo de Norteamérica, regresa este año del 10 al 20 de julio con la marca de moda japonesa GU como patrocinador principal y presentará 30 películas. El programa de este año abarca cuatro secciones dinámicas: Largometrajes, Próxima Generación, Clásicos y Cortometrajes y mostrará tres estrenos mundiales. El festival también dará la bienvenida a importantes actores, directores e invitados especiales, y ofrecerá cuatro animadas fiestas durante su ciclo.Todas las películas se proyectarán en la Japan Society (333 East 47th St.) y se presentarán en japonés con subtítulos en inglés. Más información:japansociety.org/japancuts.

Foto: 2024 “Clous” Film Partners

Programa de verano del MCNY

El Museo de la Ciudad de Nueva York (1220 Fifth Avenue) se complace en anunciar una serie de programas públicos que celebran la intersección de las historias de la música y la danza en la ciudad. Para empezar, este jueves 10 de julio se presentará una proyección especial de Heart & Soul: A Love Story, con una actuación en vivo del músico y director de cine Kenny Vance (foto). El documental explora las raíces del doo-wop y los jóvenes artistas negros y latinos de las décadas de 1950 y 1960 que transformaron la música y la cultura juvenil. A través de imágenes inéditas y entrevistas personales, la película celebra los ritmos, los bailes, las letras y las armonías que hicieron de la música juvenil una fuerza cultural. A las 6:00 pm. Más información: https://www.mcny.org.

Foto: Cortesía MCNY

Maye en el Bowery Ballroom

La cantante Maye arrancará su gira en Estados Unidos con un concierto en Nueva York, que se llevará a cabo este viernes 11 de julio en el Bowery Ballroom (6 Delancey St.). El show forma parte de su Música Para Abrir el Cielo Tour, inspirado en su álbum debut que salió la semana pasada y ya está recibiendo elogios por su lírica poética y su sonido envolvente. La artista de raíces venezolanas estará acompañada por el reconocido cantautor Fernando Osorio. Las puertas abren a las 7:00 pm. Boletos en: ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

Pitufos en el Jardín Botánico

Únase al Jardín Botánico de Nueva York (NYBG), NYC Tourism + Conventions y a los Pitufos de Paramount Animation para tener la oportunidad de conocer a sus Pitufos favoritos: Pitufina, Papá Pitufo y No Name, en vivo en el jardín. Además de la reunión, habrá actividades pitufo-tásticas para toda la familia y regalos hasta agotar existencias. La cinta de Los Pitufos se estrena en cines el 18 de julio. Quienes visiten NYBG el viernes 11 de julio también podrán explorar la exposición floral y de arte contemporáneo Van Gogh’s Flowers. Deléitese con la belleza de las flores que inspiraron las icónicas pinturas de Vincent van Gogh. De 11:00 am a 4:00 pm. En el 2900 Southern Boulevard, Bronx. Más información: https://www.nybg.org.

Foto: Cortesía

Camilo en Central Park

Este sábado 12 de julio, el festival SummerStage continuará su celebración de la música latina en asociación con la Conferencia de Música Alternativa Latina (LAMC) con un concierto encabezado por la superestrella colombiana ganadora de múltiples Latin Grammy, Camilo, quien ha cultivado una base de fans a través de sus canciones pop con un estilo característico. Lo acompañarán Ella Taubert, quien se llevó a casa el Latin Grammy el año pasado como Mejor Artista Nuevo; y Cheo (también conocido como José Luis Pardo) artista, guitarrista, DJ, compositor y productor musical radicado en Brooklyn, y conocido por su carrera como fundador y director de la banda de dance/funk Los Amigos Invisibles. DJ Albinale pondrá más música a la velada. En el Rumsey Playfield de Central Park desde las 5:00 p.m. Gratis. Más información:https://cityparksfoundation.org.

Foto: Mezcalet Crédito: Juan Carlos Rojas | Mezcalent

Semana brasileña del Lincoln Center

El Lincoln Center ofrecerá una muestra del vibrante arte y las tradiciones de Brasil, del 16 al 20 de julio. Como parte de su programa Summer for the City, el público neoyorquino podrá disfrutar de una semana repleta de estrellas con conciertos y programas culturales brasileños que muestran la diversidad, la profundidad y la excelencia creativa de ese país. Además de presentaciones selectas en Family Storytime, Comedy Underground y Jazz Underground, la Semana de Brasil presenta un programa muy completo. Entre los eventos más destacados se incluyen espectáculos con la nominada al Latin Grammy, Melly, la banda de rock psicodélico Os Mutantes, la diva del art-pop Anelis Assumpção, la superestrella de MPB Tulipa Ruiz, el influyente cantante de soul-samba Liniker y muchos más. Para una agenda completa, visite:https://www.lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

Helados en la Gelateria di Eataly

Eataly acaba de abrir Gelateria di Eataly, un nuevo local temporal ubicado junto a su local de Flatiron (23W 23rd Street). La heladería ofrece una amplia variedad de gelatos disponibles en vaso o cono, envases para llevar, coppe (o copas de helado), batidos, crepas y especialidades como el Bombolato (dona italiana con dos bolas de helado) o el Affogato al Lamponi Caldi (helado de crema pastelera y pistacho, espresso, frambuesas calientes, nata montada, granola de pistacho y galleta). Los helados son elaborados artesanalmente por la chef Patrizia Pasqualetti, heladera de segunda generación que sigue los principios inculcados en la heladería de su padre en Italia: ingredientes de temporada, métodos sencillos y un enfoque en el sabor auténtico. Durante el verano, este local temporal ofrecerá una serie de eventos centrados en el helado, desde experiencias “Scoop and Sound” con jazz en vivo hasta talleres íntimos de degustación. Abierto todos los días de 11:00 am a 11:00 pm. Más información: https://www.eataly.com/us_en/stores/nyc-flatiron/news/gelateria.

Foto: Eataly

Apertura del The Standard Soda Shop

El hotel The Standard High Line (848 Washington St, New York, NY 10014) inauguró oficialmente su nuevo local temporal de verano: The Standard Soda Shop, una experiencia retro americana ubicada en la icónica plaza del hotel. Inspirado en la época dorada de los restaurantes con un toque atrevido, The Standard Soda Shop cuenta con una nostálgica barra circular de 5,5 metros, mesas con sombrillas y un menú de verano que incluye la clásica hamburguesa número 9 de Moonburger. Un Airstream sirve helados en colaboración con Van Leeuwen, mientras que cócteles originales, refrescos caseros y una cabina de DJ rotativa con la tarta del día completan la experiencia. Abierto hasta el 5 de octubre. Más información: https://www.standardhotels.com/new-york/properties/high-line.