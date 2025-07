Camionero contradice a las autoridades en España: “Diogo Jota no iba a exceso de velocidad”

Los últimos reportes de la muerte de Diogo Jota en España, aseguran que la Guardia Civil considera que en el accidente “todo apunta a un exceso de velocidad en relación con el límite autorizado”.

No obstante, un camionero que fue testigo ocular y presencial del hecho, contradice esa versión y asegura que Diogo Jota y su hermano manejaban dentro de los estándares permitidos.

El camionero portugués José Azevedo relató a través de un video que ha sido difundido por la prensa portuguesa, que pudo presenciar el accidente que le costó la vida a los futbolistas Diogo Jota y André Silva.

Azevedo explicó que otro conductor también presenció el accidente del Lamborghini Huracán, que al final terminó estrellándose y en llamas. José grabó el audiovisual viral del estado del coche tras impacto y confesó que intentó ayudar.

“Lo filmé, me detuve, intenté ayudar, pero desafortunadamente no pude hacer nada. Tengo la conciencia tranquila. Sé lo que pasé esa noche porque no sabía quién estaba dentro. Mi más sentido pésame a la familia”, relató.

El conductor negó la versión policial en la que se asegura que Diogo Jota se excedió en el límite de velocidad permitido. “La familia tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Pude ver la marca y el color del coche cuando me pasaron. Iban supertranquilos”, narró.

“Conduzco por esa carretera todos los días, de lunes a sábado, sé qué carretera es y he visto verdaderas barbaridades de otros coches, pero ellos iban supertranquilos. Es oscura y, a pesar de ello, pude ver la marca y el color del vehículo a la perfección. Más tarde, por desgracia, terminó en la colisión”, concluyó.

Muerte de Diogo Jota y su hermano André Silva

Diogo Jota perdió la vida junto a su hermano André Silva el pasado jueves. Ambos iban a bordo de un Lamborghini desde Portugal hasta España.

El objetivo era tomar un barco hasta el sur de Inglaterra y desde ahí manejar hasta Liverpool para que Jota se reincorporara los entrenamientos de pretemporada con los ‘Reds’.

El delantero, que acaba de ganar su segunda Nations League con Portugal, no podía viajar en avión debido a una pequeña cirugía de pulmón. Por recomendación médica, optó por el viaje en carretera.

Sin embargo, al parecer un desperfecto mecánico ocasionó que una de las llantas de vehículos se dañara. Jota perdió el control del auto y terminó estrellándose. El deportivo quedó destrozado y en llamas.



