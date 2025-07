Daniel Dubois promete que “demolerá” a Oleksandr Usyk en su combate

El boxeador británico Daniel Dubois está enfocado en alcanzar el éxito en su carrera y es por este motivo que se siente confiado de poder derrotar al ucraniano Oleksandr Usyk en el combate que protagonizarán el próximo 19 de julio para determinar cuál de ellos se convertirá en el campeón indiscutido de los pesos pesados.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para The Ring, donde destacó que el resultado del combate que tuvieron en el 2023 (en el que Usyk venció a Dubois por nocaut en nueve asaltos) no será igual a este por el amplio entrenamiento que ha venido realizando para poder superar al monarca de tres divisiones.

“Ahora que he visto esa pelea de nuevo me he dado cuenta de que Usyk ya lo había hecho antes, eso de aprovechar las pausas cuando está realmente lastimado. Pero esta vez voy a hacer un trabajo de demolición real. Sin remontadas, sin arrepentimientos. Lo dejaré todo en el ring”, expresó.

Recordemos que Daniel Dubois llega a este enfrentamiento del 19 de julio en Wembley como campeón pesado de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), mientras que Usyk posee los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Oleksandr Usyk se enfoca en su combate contra Daniel Dubois. Crédito: Hassan Ammar | AP

Para finalizar, Dubois sostuvo que tiene una fuerte ventaja sobre Usyk al ser más joven que él al tener 27 años y su rival 38; consideró que esta diferencia junto a los conocimientos que ha cosechado en los últimos dos años serán fundamentales para poder llevar el ritmo de la pelea y así poder quedarse con el triunfo en las papeletas; apostando incluso hasta para poder noquearlo.

“Tiene 38 años, y por más en forma y joven que se sienta en los entrenamientos, yo tengo que sacarle el desgaste, mostrarle esa edad, y hacerle ver lo que realmente puede hacer un peso pesado joven de 27 años. Estoy ansioso por mostrar eso”, destacó el peleador.

“Me siento mejorado, rejuvenecido y listo para dar la mejor actuación de mi vida. Ya soy campeón del mundo, pero siento que aún tengo mucho más por mostrar. No he alcanzado mi máximo potencial. Así que tengo que salir a arrebatarle esos cinturones a Usyk. Esos títulos conllevan un peso muy grande”, concluyó el boxeador británico en sus declaraciones.

