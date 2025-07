Manifestantes se enfrentan a ICE por redada en granja agrícola de California

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tuvieron un enfrentamiento con manifestantes en una granja agrícola en Camarillo, cuando intentaban llevar a cabo una redada. La situación se tornó violenta porque los agentes lanzaron gases lacrimógenos contra las personas que exigían soltarán a los trabajadores, algunos de ellos sometidos contra el suelo.

Este jueves las autoridades migratorias realizaron un operativo en campos agrícolas en el condado de Ventura, cuando manifestantes comenzaron a reunirse para enfrentarse a los agentes federales. Vehículos de la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza bloquearon la carretera.

Inconformes con las redadas

Imágenes en redes sociales y la televisión local mostraron a decenas de manifestantes reunidos en los campos, donde agentes uniformados formaban una fila frente a ellos. Las personas, algunas con banderas gritaban su desacuerdo con la redada y exigiendo dejarán a los trabajadores, algunos de ellos estaban sometidos contra el suelo.

Los agentes vestían equipo de camuflaje, cascos y máscaras de gas. Al ver el movimiento de los manifestantes, aventaron gas lacrimógeno, reportó The Associated Press.

🇺🇸🔴 Una gran redada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas #ICE de los #EUA contra inmigrantes en una granja agrícola del condado de Ventura, California, terminó en un enfrentamiento entre agente y manifestantes. Reportan más de 30 detenidos.pic.twitter.com/GVX6oJ3uOs — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) July 10, 2025

Agentes armados

Las carreteras estuvieron bloqueadas tanto en dirección norte como sur en Laguna Road. Univision34 en Los Ángeles, confirmó que había tanques del Ejército, así como agentes armados y un helicóptero sobre volaba la zona.

Alrededor de las 4:00 de la tarde (hora local), los agentes tenían rodeados tanto a trabajadores como a manifestantes. No dieron un reporte de cuántas personas fueron arrestadas.

Mientras que, Glass House Farms dijo en las redes sociales que fue visitado el jueves por funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas y “cumplió plenamente con las órdenes de registro de los agentes”.

Vio cómo se llevaban a los trabajadores

Judith Ramos, una mujer que recibió la llamada de su padre, justo cuando se daba la redada, compartió a The Associated Press que cuando arribó a la granja, vio cómo un autobús estaba lleno de gente y de su padre no tiene información de dónde se lo llevaron.

En California el control de inmigración se ha incrementado con redadas en granjas, estacionamientos de almacenes, lavaderos de autos y en comunidades donde viven hispanos.

🚨 Redada migratoria termina en caos en California.

Agentes federales irrumpen en una granja en Laguna Road en Ventura. Manifestantes responden y estalla la tensión.

pic.twitter.com/PEw3dHyLaY — Azucena Uresti (@azucenau) July 10, 2025

“Fuerza laboral estadounidense”

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins había dicho que los trabajadores inmigrantes indocumentados que estén en las granjas quedarán fuera de los campos, informó CNN.

“El presidente y yo hemos hablado sobre eso. Él tiene la certeza de que, al final del día, le prometió a Estados Unidos consolidar una fuerza laboral 100% estadounidense. Para cumplirlo, debemos ser estratégicos en cómo llevaremos a cabo las deportaciones”, dijo Rollins.

