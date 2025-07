Final de Wimbledon 2025: Alcaraz y Sinner se enfrentan por el título en el All England Club

El césped del All England Club se prepara para recibir este domingo una final de alto voltaje: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos jugadores más dominantes del circuito actual. El partido se disputará a las 11:00 AM ET.

Alcaraz, vigente campeón del torneo, selló su pase a la final tras superar a Taylor Fritz por 6-4, 5-7, 6-3 y 7-6(6), en un duelo intenso bajo el sofocante calor londinense. Pese a la resistencia del estadounidense, el murciano volvió a demostrar que en este momento parece invencible. Acumula 20 victorias consecutivas en Wimbledon y 24 en total esta temporada, y está a solo un paso de convertirse en el quinto tenista en la Era Abierta en conquistar tres títulos consecutivos en Wimbledon, junto a leyendas como Björn Borg, Pete Sampras, Roger Federer y Novak Djokovic.

Aunque Fritz logró arrebatarle un set y tuvo sus oportunidades para forzar un quinto, el español supo gestionar los momentos clave y cerró el partido con autoridad.

Sinner aprovechó a un Djokovic tocado

Del otro lado del cuadro, Jannik Sinner aprovechó la versión más vulnerable de Novak Djokovic, quien llegó tocado físicamente y no pudo competir en plenitud. El italiano venció al serbio con un contundente 6-3, 6-3 y 6-4, y avanzó a su primera final de Wimbledon.

El italiano, número uno del mundo y con tres Grand Slams en su haber, se verá ahora las caras con quien ha sido su verdugo en los últimos cinco enfrentamientos: Carlos Alcaraz. La última vez que Sinner venció al español fue en Pekín 2023, y aunque aquí en Wimbledon lo hizo en 2022, desde entonces el panorama ha cambiado por completo.

La final del domingo será también una revancha de Roland Garros 2025, donde Alcaraz venció a Sinner en otro capítulo memorable de su rivalidad. Esta vez, en la catedral del tenis y con el prestigioso trofeo de Wimbledon en juego, el murciano buscará levantar su tercer título consecutivo en Londres, mientras que el italiano intentará romper la racha y conquistar por primera vez el césped inglés.

¿Cuándo y dónde ver la final de Wimbledon 2025?

El partido se jugará este domingo 13 de julio en el All England Club, con horario programado para las 4:00 PM (hora local de Londres), es decir, 11:00 AM en la costa este de Estados Unidos.

¿Dónde ver la final de Wimbledon 2025 en Estados Unidos?

La gran final del torneo se podrá seguir en directo por televisión y streaming en distintas plataformas en Estados Unidos: ESPN, The Tennis Channel y Disney+

Sigue leyendo:

–Eiza González deslumbra en Wimbledon al apoyar a su novio, el tenista Grigor Dimitrov

–Novak Djokovic negó favoritismo en Wimbledon contra Sinner y Alcaraz

–Interrupción estilo Wimbledon: estallido de corcho de champán detuvo un encuentro (Video)