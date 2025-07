Hailey Bieber celebra el nuevo álbum de Justin Bieber en medio de rumores de crisis matrimonial

La modelo Hailey Bieber apoyó el lanzamiento del nuevo álbum de su esposo Justin Bieber en medio de rumores de una crisis matrimonial.

Después de varios años alejado de la música, Justin Bieber lanzó este 11 de julio su nuevo álbum ‘Swag’, tras cuatro años sin publicar un trabajo discográfico.

Tras el lanzamiento del nuevo álbum, Hailey Bieber apoyó el trabajo de su esposo con una publicación en sus historias de Instagram. “Is it finally clocking to you f**ing losers?*” (¿Por fin lo están entendiendo, malditos perdedores?), escribió Hailey Bieber.

Esta frase hace referencia a un comentario que Justin Bieber hizo en una discusión con un paparazzi hace varios meses. Con este comentario, la directora de Rhode demostró su apoyo a su esposo y enterró los rumores de una crisis matrimonial.

Hace pocos días, antes del lanzamiento de ‘SWAG’, Justin Bieber publicó un carrusel de fotos abrazando a Hailey Bieber demostrando también que su relación no enfrenta una crisis como dicen las especulaciones en redes sociales.

Justin Bieber estrenó su nuevo álbum ‘SWAG’ este 11 de julio en todas las plataformas digitales. Un día antes el cantante publicó una serie de fotos del tracklist de su nuevo álbum. De esta manera el artista regresa a la escena musical luego de varios años de ausencia generada por problemas de salud y otras situaciones.

Durante el último año se especuló fuertemente que Justin Bieber y Hailey Bieber, que estan casados desde 2018, estaban atravesando una crisis matrimonial. A esto se sumó la preocupación por los comportamientos erráticos del cantante en público y los rumores de un supuesto abuso de sustancias, algo que uno de sus representantes desmintió.

Un reporte de Us Weekly en junio citó a una fuente cercana a la pareja: “Está pasando por muchos cambios. Navegar la paternidad, intentar lanzar música y enfrentar traumas del pasado ha sido mucho para él”.

