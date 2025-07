Sabine Moussier se atrevió a explorar el amor con otra mujer

Sabine Moussier recientemente causó revuelo en el mundo del entretenimiento debido a sus más recientes declaraciones sobre el aspecto amoroso, ya que decidió explorar la posibilidad de tener una relación sentimental con una mujer, además de ser la primera vez. Fue durante un encuentro con la prensa cuando se sinceró sobre esta experiencia que tuvo con alguien de su mismo sexo.

La actriz de 58 años no mostró ningún tipo de incomodidad al hablar sobre ese tema y destacó que al hacerlo dejó el miedo y los prejuicios atrás, ya que la atracción física y emocional estaban presentes. Recordemos que ella y la actriz Cecilia Galliano trabajan en la obra de teatro “Brujas”, donde se dan un beso en la boca; sin embargo, ella ha dejado claro que esa parte de su vida es completamente profesional y admira laboralmente a su compañera.

“La verdad es que traté de explorar hace muy poquito tiempo, porque para mí, el amor es lo que más importa. Es lo que vale en la vida. Yo me defino como un ser humano maduro, con muchas vivencias, con muchas experiencias, que se ha levantado de todas y que sabe entregar el corazón”, detalló ante los reporteros.

Moussier enfatizó que no se arrepiente de haber dado este paso en su vida debido a que fue agradable la experiencia que tuvo. Sin embargo, detalló que la relación sentimental no prosperó y ambas decidieron tomar caminos separados, aunque aseguró que veía un lindo panorama entre ellas, pero fue una situación que se escapó de sus manos y no podía obligar a otra persona a estar a su lado.

“No me dejó llegar a más, es algo que pudo ser hermoso, pero así como dicen, no está dentro de mí“, comentó durante el encuentro.

Las declaraciones de Sabine han generado una gran cantidad de reacciones en el mundo del entretenimiento. Y es que, mientras unos la critican, otros han optado por felicitarla por su valentía al ofrecer esas declaraciones por las que podría comenzar a ser rechazada. Esta revelación marca un nuevo capítulo en la vida de la actriz, quien seguirá cosechando éxitos para dejar su carrera profesional en lo más alto, como lo ha venido haciendo durante su larga trayectoria artística.

