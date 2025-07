¿Jomari Goyso se ha hecho cirugías en el rostro? 

Jomari Goyso, presentador del programa Despierta América, que transmite la cadena Univision, habló de un tema que causa curiosidad en muchos y es si se ha hecho o no cirugías en el rostro.

Durante una conversación con su compañera Jessi Valeri, el español hizo referencia a esto, pues hablaban de la reciente transformación que se hizo Anitta.

“Tú eres nuestra Anitta, porque a Anitta le gusta hacerse muchas cosas”, le dijo la conductora venezolana.

Ante esto, el español, conocido por sus consejos para mejorar la imagen personal, le pidió a Francisca que no se involucrara en esto. Luego de esto, Jomari Goyso contestó: “Jessi, recuerda que a Francisca le encanta cizañear para que se abra una brecha entre tú y yo”.

El también creador de contenido reveló que en su rostro no se ha intervenido quirúrgicamente: “Espera porque esto lo van a poner en Instagram y se puede manipular. Yo no me he hecho cirugías en la cara, yo lo he contado en mi libro, yo me hice la lipo. A mis 18 años, el día de mi cumpleaños, estaba en un quirófano, pero eso fue un desastre, yo lo he contado, pero la carita esto fue Dios”.

Con esta revelación, Jomari Goyso dejó claro que sí se ha hecho algunas operaciones estéticas, pero no ha hecho nada que modifique sus facciones.

En la cuenta en Instagram de Despierta América subieron este contenido y las reacciones no tardaron. Algunos mensajes que se leyeron a propósito de esta publicación fueron: “El bótox cuenta, rey, como arreglo, si le hace feliz que siga”, “¿Y los rellenos en la cara? El bótox”, “Es bello, no necesita nada en su linda cara. Eso es obra de Dios”.

Otros escribieron: “Qué comentario mal hecho y poco agradable, en lo personal no se hace y menos con una sonrisa de cortesía. Él es muy sincero en sus comentarios de salud, estética, cuidados pero se debe tener cuidado pues si yo al escucharlo no me gustó… y no tenía un fin que edificar… creo que a Jomari Goyso le incomodó también y lo manejo muy bien dentro de lo posible. Bye bendiciones”.

Sigue leyendo:

· Jomari Goyso ha tenido que pagar mucho dinero por los permisos de construcción

· Jomari Goyso muestra la idea que tiene para el baño de su nueva casa

· Jomari Goyso confiesa que la construcción de su casa lleva dos años