Samsung lanza protección inteligente antirrobo en One UI 7: Qué funciones incluye y cómo activarlas en tu Galaxy

Samsung ha anunciado una importante actualización de seguridad en su nueva capa de personalización One UI 7, con la cual incorpora un sistema inteligente antirrobo denominado Theft Protection.

Esta tecnología busca responder al aumento de robos de celulares en Latinoamérica y otras regiones del mundo, ofreciendo herramientas que actúan incluso cuando el usuario no puede hacerlo.

Las nuevas funciones de protección combinan inteligencia artificial, sensores de movimiento y verificación biométrica para anticiparse a los delincuentes. Con este avance, Samsung da un paso adelante en su estrategia de seguridad, convirtiendo a los dispositivos Galaxy en objetivos menos atractivos para los ladrones.

Theft Protection: una capa de seguridad inteligente

La actualización One UI 7 no solo mejora el diseño y la experiencia de usuario, sino que introduce un conjunto de herramientas bajo el nombre Theft Protection, orientadas a evitar el acceso no autorizado al teléfono en caso de robo o pérdida.

Estas funciones ya están disponibles en los modelos más recientes como los Galaxy S25, S24, S23, S22, así como en los plegables Galaxy Z Fold6 y Z Flip6. Samsung confirmó que la implementación se extenderá a más dispositivos Galaxy durante 2025.

Entre las funciones más destacadas se encuentra el Bloqueo por detección de robo, un sistema que utiliza sensores y aprendizaje automático para identificar movimientos bruscos, como cuando alguien arrebata el teléfono de las manos.

Ante un patrón de movimiento sospechoso, el dispositivo se bloquea de forma automática, sin necesidad de intervención del usuario. Esto es especialmente útil en entornos urbanos donde los robos son rápidos y el tiempo de reacción es limitado.

El sistema aprende a distinguir movimientos comunes de aquellos que implican un riesgo, ofreciendo así una protección personalizada y en tiempo real.

Protección sin conexión y contra el modo avión

Una de las estrategias más comunes de los delincuentes es apagar el celular o activar el modo avión inmediatamente después del robo. Para contrarrestar esto, Samsung ha desarrollado el Bloqueo de dispositivo sin conexión, que se activa cuando el teléfono permanece desconectado por un periodo prolongado.

De esta manera, aunque el dispositivo esté sin conexión a internet, el sistema impide el acceso a la información personal almacenada. La protección continúa funcionando en segundo plano, ofreciendo tranquilidad incluso en los casos donde el ladrón intenta cortar toda comunicación.

Además, el usuario puede activar el bloqueo remoto desde otro dispositivo. Solo necesita ingresar el número del teléfono perdido o robado y confirmar su identidad para impedir que el equipo sea utilizado o manipulado.

Identity Check: verificación biométrica ante cambios sospechosos

Otra función avanzada dentro del sistema Theft Protection es Identity Check, una herramienta que solicita verificación biométrica si alguien intenta cambiar configuraciones de seguridad desde una ubicación no habitual.

En caso de intento de modificación de datos biométricos, como la huella digital o el reconocimiento facial, el sistema impone una espera de una hora antes de permitir el cambio. Esto le da al propietario tiempo suficiente para rastrear o bloquear el dispositivo remotamente.

Este tipo de barreras están diseñadas para evitar que un tercero pueda restablecer el dispositivo o acceder a la información personal, incluso si logra mantener el teléfono encendido.

Cómo activar las funciones antirrobo en tu Galaxy

Activar las herramientas de protección contra robo es un proceso simple que puede realizarse desde el propio dispositivo en pocos pasos:

1) Abrir la aplicación “Ajustes”.

2) Acceder al menú “Seguridad y privacidad”.

3) Seleccionar la opción “Protección de dispositivo perdido”.

4) Ingresar a Protección ante robo.

5) Activar las funciones disponibles:

* Bloqueo por detección de robo

* Bloqueo de dispositivo sin conexión

* Identity Check (según el modelo)

Estas funciones vienen preinstaladas en los dispositivos que ya cuentan con One UI 7, y se irán activando progresivamente en más modelos durante 2025, a medida que se liberen las actualizaciones.

Samsung no es la única empresa que busca reforzar la seguridad de sus dispositivos, pero con One UI 7 apuesta fuerte por la automatización de la protección. La idea central es que el teléfono pueda defenderse solo cuando el usuario no puede hacerlo, algo especialmente útil en situaciones de riesgo como robos o extravíos.

Al combinar tecnologías como la inteligencia artificial, los sensores de movimiento y la verificación biométrica, la marca coreana plantea un nuevo estándar en seguridad móvil.

Estas medidas no solo dificultan el acceso a los datos personales, sino que también reducen el valor de reventa de los celulares robados, desincentivando el crimen desde el origen.

Un Galaxy menos vulnerable

Con One UI 7, Samsung busca transformar la manera en que sus usuarios enfrentan situaciones de robo. En vez de depender exclusivamente de la reacción del propietario, ahora es el teléfono el que toma la iniciativa.

Esta evolución tecnológica en la protección antirrobo representa una respuesta directa a una problemática creciente. Y lo hace con herramientas que no requieren apps externas ni configuraciones complejas, sino que vienen integradas en el corazón del sistema operativo.

La seguridad móvil ya no es solo una característica adicional, sino una necesidad esencial. Y Samsung parece estar marcando el camino hacia un futuro donde nuestros dispositivos serán más seguros, inteligentes y autónomos.

