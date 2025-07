Van Gaal ganó la batalla contra el cáncer: “Ya no sufro la enfermedad”

El entrenador Louis van Gaal dio la mejor de las noticias: está curado del cáncer y, a sus 73 años, deseando volver a la élite del fútbol.

El que fue entrenador del FC Barcelona anunció hace tres años que padecía cáncer de próstata, pero ahora declaró en un programa de televisión holandés: “El cáncer ya no me afecta”.

Cuando hizo pública su enfermedad, Van Gaal era el seleccionador nacional de Países Bajos, pero no ha trabajado desde el Mundial de Qatar 2022.

“Hace dos años, me operaron un par de veces. Todo iba mal entonces. Pero al final todo salió bien. Me hago revisiones cada pocos meses y va bien. Estoy cada vez mejor en forma”, declaró el veterano técnico neerlandés.

"I no longer suffer from cancer.”



Amazing news for Louis van Gaal ❤️ pic.twitter.com/lZ6mwKHZYm — GiveMeSport (@GiveMeSport) July 12, 2025

Quiere entrenar una selección

Van Gaal no ha perdido las ganas de volver a entrenar. De hecho, ha recibido ofertas, pero no se ve en los banquillos de un club. “Me han ofrecido entrenar clubes durante los últimos dos años. Pero no lo haré porque no tengo ganas de trabajar cada día”, declaró.

De esta forma, abre la puerta a un posible futuro como seleccionador. “Solo eres seleccionador nacional ocho veces al año. ¿Sin embargo, quién querría alguien de 73 años que ha tenido cáncer de próstata?¿Quizás Curazao? Solo lo haría por países como Inglaterra o Alemania”, explicó.

Un nuevo horizonte para el seleccionador neerlandés de 73 años con una amplia carrera en los banquillos, tras entrenar al Barcelona, Bayern Múnich, Manchester United, Ajax y la selección de Países Bajos, entre otros equipos de alto nivel.

