Bebés nacidos durante el nuevo mandato de Trump recibirán $1,000 del gobierno

Una nueva iniciativa impulsada por el expresidente Donald Trump y el senador republicano Ted Cruz beneficiará directamente a millones de familias en Estados Unidos.

A partir de 2026, los bebés nacidos durante el segundo mandato de Trump (2025–2028) recibirán un pago único de $1,000 dólares por parte del gobierno federal, el cual será depositado en una cuenta especial llamada ‘Trump Account’.

La medida forma parte de una ambiciosa ley presupuestaria de casi 1,000 páginas, conocida como ‘One Big Beautiful Bill’, firmada por Trump el 4 de julio.

El programa no tiene restricciones de ingreso: todos los bebés ciudadanos estadounidenses con número de Seguro Social calificarán automáticamente, siempre que sus padres también puedan comprobar su elegibilidad laboral.

¿Qué es una “Trump Account”?

Las Trump Accounts son cuentas de inversión creadas por los padres o, en su defecto, por el Departamento del Tesoro.

El objetivo es fomentar la estabilidad financiera a largo plazo desde el nacimiento, ayudando a los niños con gastos educativos, compra de vivienda y otros objetivos futuros.

Los expertos explican que estas cuentas funcionan de forma parecida a una cuenta de ahorro para el retiro. El dinero inicial de $1,000 se invertirá en fondos que siguen el comportamiento de la bolsa de valores, como el S&P 500, y que cobran comisiones muy bajas.

Gracias a esto, el dinero puede aumentar con el paso del tiempo, ya que se reinvierte una y otra vez, lo que hace que crezca más rápido.

Aportes adicionales y beneficios fiscales

Los padres, familiares y empleadores podrán aportar hasta $5,000 por año a la cuenta.

El dinero que se aporte a la cuenta antes de que el niño cumpla 18 años no se podrá descontar de impuestos, y si el empleador de los padres da hasta $2,500 al año, esa cantidad no contará como ingreso para pagar impuestos.

Cuando el hijo llegue a los 18 años, la cuenta cambiará a una cuenta de ahorro para que puedan retirar el dinero de manera normal.

A partir de ese momento, tendrá que seguir las reglas del IRS. Si se retira dinero antes de los 59 años y medio, habrá que pagar impuestos y una multa, a menos que se use para pagar estudios, por el nacimiento de un hijo o para comprar una casa por primera vez.

¿Por qué esta iniciativa?

El senador Ted Cruz, autor intelectual del plan, explicó que busca que más estadounidenses participen en el mercado financiero.

“Hay muchos estadounidenses que no poseen acciones ni bonos, que no están invertidos en el mercado y que no se sienten parte del sistema de libre empresa estadounidense. Esto les dará a todos una participación”, dijo Cruz a Semafor.

Por su parte, Ian Berger, analista de asesorías IRA, explicó al New York Times que la ventaja clave es que estos fondos podrían permanecer invertidos durante décadas, dando a estos niños una ventaja omportante respecto a la mayoría de los estadounidenses, quienes suelen comenzar a ahorrar para el retiro después de los 30 años.

Implicaciones económicas

Cada año nacen aproximadamente 3.6 millones de bebés en Estados Unidos, por lo que el costo anual del programa podría ascender a varios miles de millones de dólares para el gobierno federal.

Aun así, la administración ha defendido esta inversión como una apuesta estratégica para fortalecer la economía futura del país.

Adicionalmente, el ‘One Big Beautiful Bill’ también contempla otras reformas fiscales y beneficios sociales, como posibles aumentos en los pagos mensuales de Seguro Social de hasta $12,000 al año para ciertos contribuyentes, siempre que cumplan con dos requisitos específicos aún no detallados.

