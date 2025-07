Isabella Ladera publica fuerte mensaje tras terminar con Beéle 

La modelo venezolana Isabella Ladera subió a su cuenta en Instagram un texto de su diario en el que confirma el fin de su relación con el cantante colombiano Beéle.

En esta ocasión, la joven mostró un texto que escribió en un momento en el que se sentía muy mal por la ruptura.

En la publicación, la creadora de contenido dijo: “Me siento mal, me siento usada, me siento atada, me siento exigida, me odio por amarte”.

Pero Isabella Ladera sorprendida de que el man que no ve ni a sus propios hijos no quiera tener una relación con la hija de ella? JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA el verdadero: Que monda esperabas que sucediera? pic.twitter.com/3pHBlioWRK — Mau💜🦋 (@maurenbuelvasa) July 13, 2025

Además de esto, afirmó: “Pero me acuerdo como me sentía, ¿qué extraño? ¿cómo nunca te defendió? ¿cómo permití lo que hicieron y destruyeron contigo? ¿cómo podía estar así y a veces días sin saber de ti? ¿Cómo nunca te ayudaba o resolvía algo? como nunca se habló con tus papas? ¿cómo nunca se preocupó en tener una relación con Mía? ¿Cómo nunca le gustaba entrenar contigo?”.

En otra parte, preguntó: “¿Cómo nunca mostraba entusiasmo cuando le contabas tus sueños/metas? ¿Cómo nunca te quería acompañar a algo tuyo? Pero tu hasta con sueño ibas a algo de su estudio ¿Qué extraño? ¿Sus mentiras? ¿Su ego? ¿Su desorden? ¿Su inestabilidad? ¿Su falta de conciencia y su madurez? ¿Qué extraño? ¿Qué esté con otra? ¿Que sus vicios reinen su vida? ¿Cómo vas a montar un imperio y crear una familia con alguien así? Te salvaste Isa.”

Esta publicación se ha viralizado, debido a lo mediática que fue esta relación, pues al comienzo muchos señalaron que Beéle le fue infiel a su esposa Camila Rodríguez con la modelo venezolana.

Por esta razón, muchos consideran que era algo predecible que ocurriera lo mismo con Isabela, debido al comportamiento que en el pasado ha mostrado el intérprete de ‘Frente al mar’.

Algunos usuarios han hablado de esta situación con mensajes como: “En todo el show Beéle – Cara – Isabella Ladera – Isander la única que perdió fue Isabella, Cara e Isander sanaron y ahora están felices con otras personas, Beele que fue el que ocasionó todo, está en lo más alto que su carrera ha estado, e Isabella? Bien gracias”.