Lágrimas en Miss Universe Latina por eliminación de Nitza Valdez

La estadounidense-mexicana Nitza Valdez fue eliminada este lunes 14 de julio del programa Miss Universe Latina, El Reality, que transmite la cadena de televisión Telemundo.

El público decidió que la participante del equipo Esmeralda, liderado por Alicia Machado, no continuará en competencia en el certamen que dará a quien gane un cupo al Miss Universo y $100.000 dólares en efectivo.

“Nitza, yo te tengo que decir algo, qué momento difícil. Estas despedidas son complicadas”, dijo Jacky Bracamontes.

Nitza es la eliminada por no juntar suficientes votos del público 👀 Se sabía que ella no iba a ganar pero no se quería dejar eliminar tampoco JAKSKAK es muy inteligente y competitiva #MULER #MissUniverseElReality pic.twitter.com/RGDcImNS86 — nacho con O (@NachoConO) July 15, 2025

Alicia Machado, al enterarse que perdía a una de sus candidatas, le dedicó unas palabras a la modelo: “Tú me has enseñado muchas cosas a mí, muchas cosas que fueron iguales para mí cuando yo tenía tu edad. Así que sigue luchando, no le hagas caso a nadie que cuestione tu belleza porque tu belleza es mucho más grande que tu físico”.

Nitza será recordada como una participante muy competitiva, que logró avanzar mucho en el reality show gracias a sus habilidades en las distintas pruebas que han puesto. Sin embargo, no contó en esta oportunidad con el respaldo del público y por eso le tocó poner fin a su sueño de convertirse en la primera Miss Universe Latina.

“Me dio cosa y todo, no sabemos cuántas veces a Nitza le dijeron que no”, “Nitza, te quiero, una mujer tan humilde”, “Alicia sufre cada momento de eliminación”, “Estaba de acuerdo que se fuera, pero cuando Alicia le dio el consejo llorando se me partió el corazón”, “Las palabras que le dijo a Alicia a Nitza cuando la eliminaron me hicieron llorar fuerte”.

El reality show entra en su recta final para elegir a la primera ganadora de esta banda. La reina de belleza representará en noviembre, en el Miss Universo, a la comunidad latina en los Estados Unidos.

Sigue leyendo:

· Andrea Meza dice que a ella nadie le dice qué hacer o decir en “Miss Universe Latina, El Reality”

· Génesis Dávila se enfrenta a sus compañeras del equipo Rubí en Miss Universe Latina

· Osmel Sousa enfrenta a los jueces de Miss Universe Latina, El Reality