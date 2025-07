Six Flags cerrará 3 parques en EE.UU.

La reconocida empresa de parques de diversiones Six Flags Entertainment Corporation anunció oficialmente el cierre de 3 de sus parques en Estados Unidos, como parte de un proceso de reestructuración comercial y optimización de activos.

La medida, confirmada por la compañía a través de medios como AP News y Fox Business, impactará directamente en los recintos ubicados en Bowie, Maryland y Santa Clara, California, los cuales dejarán de operar progresivamente entre 2025 y 2027.

Los parques afectados son Six Flags America y su parque acuático anexo Hurricane Harbor, ambos en Maryland, y Six Flags California’s Great America, en el estado de California. Las razones detrás del cierre incluyen bajo rendimiento financiero, vencimiento de contratos de arrendamiento y la intención de maximizar la rentabilidad tras la reciente fusión con Cedar Fair, concretada en 2024.

Cierre definitivo en Maryland: fechas, historia y futuro del terreno

Según la empresa, Six Flags America y Hurricane Harbor, localizados en Bowie, Maryland, cerrarán sus puertas el 2 de noviembre de 2025. La compañía detalló que a partir del 22 de agosto de ese año, los parques dejarán de operar entre semana y solo abrirán durante los fines de semana hasta culminar actividades tras la celebración del tradicional Fright Fest, evento especial de Halloween.

Ambos recintos, que representan uno de los complejos recreativos más importantes del estado, no continuarán funcionando debido a que ya no se alinean con la visión de largo plazo de la empresa, explicó el CEO Richard Zimmerman en declaraciones recogidas por AP News.

El parque temático, inaugurado originalmente en 1974 bajo el nombre Wild World, ha sido parte de la comunidad durante más de 5 décadas, y fue rebautizado como Six Flags America en los años 90. Su parque acuático asociado, Hurricane Harbor, también forma parte del cierre.

Six Flags confirmó que los pases anuales y entradas ya adquiridas para 2025 seguirán siendo válidos hasta el cierre oficial, y que no se contemplan traspasos de operaciones ni negociaciones para revertir la decisión. Asimismo, se anunció que la comercialización del terreno ya ha comenzado, y será gestionada por la firma internacional de bienes raíces CBRE, con miras a convertir el predio en un proyecto inmobiliario o comercial.

El impacto laboral no pasa desapercibido: alrededor de 70 empleados fijos serán afectados por el cierre, aunque la empresa aseguró que recibirán indemnizaciones y beneficios conforme a lo establecido.

Cierre en California sujeto a contrato de arrendamiento

Por otro lado, el parque Six Flags California’s Great America, ubicado en Santa Clara, tiene programado su cierre para después de la temporada 2027, siempre y cuando no se ejerza una opción de extensión del contrato de arrendamiento vigente, que expira en 2028. Esta información fue compartida por el director financiero de Six Flags, Brian Witherow, durante una sesión de inversores en mayo de 2025.

El parque, que abrió sus puertas en 1976 con el nombre original de Marriott’s Great America, cambió de propietarios en varias ocasiones antes de ser gestionado por Cedar Fair, y más recientemente por Six Flags tras la fusión. En 2019, el terreno fue vendido a la firma Prologis, especializada en desarrollo inmobiliario, la cual mantiene el contrato de arrendamiento hasta su vencimiento.

Prologis informó a Los Angeles Times que está trabajando en un plan maestro de uso del terreno, que incluye consultas con autoridades locales y expertos en planificación urbana. Aunque la posibilidad de extender el contrato existe, hasta el momento Six Flags no ha expresado intención de ejercerla, lo que refuerza la probabilidad de cierre al finalizar la temporada 2027.

Una estrategia centrada en activos más rentables

La decisión de cerrar estos 3 parques responde a una evaluación interna de rendimiento financiero y de retorno para los accionistas. Según explicó Zimmerman, la empresa busca enfocar recursos en recintos más rentables y en zonas con mayor potencial de crecimiento, especialmente luego de la integración operativa con Cedar Fair.

Los parques de Maryland y California fueron calificados como de bajo margen operativo, lo que hizo inviable su continuidad en el nuevo modelo de negocio. Además, el alto valor inmobiliario de los terrenos donde están ubicados representa una oportunidad estratégica para su venta y desarrollo, apuntó Fox Business en su cobertura del tema.

La medida forma parte de una política de desinversión y optimización del portafolio, en línea con tendencias observadas en otras grandes corporaciones del sector de entretenimiento.

¿Qué parques de Six Flags seguirán operativos?

A pesar de estos cierres, la red de parques de la empresa continuará operando 42 recintos en América del Norte, incluyendo complejos emblemáticos como:

* Six Flags Over Texas (Arlington, TX)

* Six Flags Fiesta Texas (San Antonio, TX)

* Six Flags Great Adventure (Jackson, NJ)

* Six Flags Discovery Kingdom (Vallejo, CA)

Además de parques en Georgia, Illinois, Misuri, Massachusetts y Carolina del Norte

Hasta el momento, la compañía no ha anunciado nuevos cierres más allá de los ya confirmados. Sin embargo, advierte que la estrategia comercial continuará guiada por criterios de rentabilidad, eficiencia y desarrollo a largo plazo.

