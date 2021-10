Un hombre gastó $150 al año comiendo en Six Flags desde 2014 para ahorrar y pagar su préstamo estudiantil

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un hombre de California, que solo es conocido como Dylan, gasta tan solo $150 dólares al año para comer en Six Flags Magic Mountain con el fin de ahorrar, pagar su deuda de préstamos estudiantiles, pagar por su boda y comprar una casa en Los Ángeles.

“Puedes pagar alrededor de $150 dólares por (tener) acceso ilimitado durante todo el año a Six Flags, que incluye el estacionamiento y dos comidas al día. Si lo haces bien, podrás comer y cenar allí todos los días”, dijo Dylan, de 33 años, de acuerdo con el New York Post.

El parque temático ofrece a los visitantes un pase de comidas de temporada premium que les permite disfrutar de platillos para el almuerzo y la cena, así como un refrigerio y bebidas ilimitadas durante cada visita que hagan cualquier día no festivo. La oferta, que no incluye bebidas alcohólicas, está en el sitio oficial de Six Flags a 109,99 dólares más impuestos (sumando los impuestos se llega al precio de alrededor de $150 dólares).

En 2014, Dylan comenzó a visitar el parque de diversiones para tomar sus alimentos cuando se enteró de esta promoción de comida y que se ofrecía en el Six Flags que estaba a solo minutos de su escuela en Valencia, California.

“Una de mis compañeras de trabajo dijo que gastaba $1,500 al mes en salir a comer. Yo estaba como, ‘¡Sí, no voy a seguir ese camino!’”, dijo Dylan, quien ahora trabaja como ingeniero eléctrico.

El ahorrativo hombre ha comido en Six Flags aproximadamente 2,000 comidas que le han costado alrededor de $0.50 centavos en promedio durante los últimos siete años.

“Todo el primer año, creo que nunca fui al supermercado. Cronometré (las distancias) para poder ir allí durante el descanso del almuerzo, volver al trabajo y luego detenerme para cenar de camino a casa”.

Todo ese tiempo pudo ahorrar su dinero en efectivo.

“Fue una locura, estaba ahorrando dinero, pagando préstamos estudiantiles”, afirmó Dylan. Pero mientras sus bolsillos engordaban, él también.

Y es que Dylan dijo que el primer año de la promoción el menú era un poco escaso, pues todo lo que daban era una hamburguesa y papas fritas, o una pizza y palitos de pan, o un sándwich y una taza de refresco. “No fue nada saludable, lo cual fue duro”, dijo Dylan.

La promoción también incluía bocadillos como helados, pasteles y galletas.

Actualmente, Dylan solo va a comer con la promoción de Six Flags solo tres o cuatro veces a la semana.

Dylan dice que acaba de comprar una casa, por lo que no está listo para abandonar sus comidas económicas de Six Flags. También dijo que, mientras sigan variando su menú, el está feliz con lo que come.

