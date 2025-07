Hamzah Sheeraz lanza reto contra el Canelo Álvarez tras vencer a Édgar Berlanga

El boxeador Hamzah Sheeraz logró conseguir una contundente victoria ante el puertorriqueño Édgar Berlanga y por este motivo decidió enviarle un potente mensaje al mexicano y campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez; destacando que desea poder concretar un enfrentamiento contra él para poder arrebatarle sus cinturones de las cuatro divisiones que rigen el pugilismo mundial.

Estas declaraciones las realizó el peleador luego del triunfo que registró este fin de semana, asegurando que hará todo lo posible para poder concretar este duelo; especialmente al tener el respaldo del jeque saudí Turki Al-Alshikh, por lo que confía en poder formar parte de uno de los combates firmados con el mexicano para el próximo 2026.

“No voy a ponerme aquí a insultar a alguien como él [Canelo]. Pero sería un honor compartir el ring con él. De verdad que sí. Alguien a quien, como dije, he admirado. Pero algo que sí puedo garantizar es que, si alguna vez me enfrento a Canelo, no será como en su última pelea [contra William Scull], donde su rival solo quiso huir”, expresó Sheeraz en sus declaraciones.

El peleador británico logró derrotar a Berlanga con un potente nocaut en el cinco asalto de su enfrentamiento; esto luego de derribarlo en tres oportunidades previas, por lo que considera que tiene todas las cualidades pertinentes para poder enfrentarse al Canelo Álvarez y poder brindarle un verdadero espectáculo al público que desea verlo pelear contra alguien de mejor nivel deportivo.

Canelo Álvarez reconoce las habilidades de Terence Crawford. Crédito: AP

“Se los prometo, queda grabado aquí: aunque me noquee, me quedaré plantado e intercambiaré golpes con él. ¿Me entienden? Daré una gran pelea, porque de eso se trata… de ser grande, de atreverse a ser grande. Y sé que lo haré”, resaltó.

Hamzah Sheeraz posee un récord invicto de 23 peleas ganadas (23 18 de ellas por la vía del nocaut) y con sus 1.93 metros se ha convertido en uno de los principales aspirantes para poder conquistar un título de campeón mundial para el futuro.

Es importante recordar que el Canelo Álvarez se enfrentará en septiembre contra el estadounidense Terence Crawford, por lo que es posible que el británico busque otro rival para finales de año y así no perder la actividad dentro de los cuadriláteros.

“No nos adelantemos. Soy humilde, siempre lo he sido. Canelo es uno de mis héroes, y lo he dicho. Que mi nombre se mencione junto al suyo ya es un gran honor. Vengo de la nada, lo juro. Todos piensan que por cómo actúo, tuve todo regalado. Pero no es así. El boxeo se trata de esto, ¿saben? He vivido mucho”, concluyó el boxeador.

