Lina Luaces revela cómo se prepara para representar a Cuba en el Miss Universo

La vida de la modelo Lina Luaces cambió radicalmente al ser coronada como la nueva Miss Universo Cuba y representará al país de sus ancestros en el Miss Universo 2025. Aunque no ha sido ajena a las críticas, la hija de Lili Estefan se prepara fuertemente para el certamen universal.

En una entrevista exclusiva para People En Español, Lina Luaces habló sobre cómo se prepara para participar en el Miss Universo en noviembre.

“Me estoy preparando con disciplina, entrenando mi cuerpo, mi mente y mi corazón”, dijo en la entrevista. La modelo de 22 años detalló qué clases está tomando en su preparación para el Miss Universo y confesó lo emocionada que se siente.

“Estoy tomando clases de pasarela, oratoria, español y trabajando en mi proyecto social. Siento nervios, pero también una emoción inmensa”, dijo la joven modelo nacida en Estados Unidos.

Según explicó, el certamen del Miss Universo forma parte importante de su vida ya que lo veía junto a su madre desde que era niña. “Desde pequeña veía Miss Universo con mi mamá y soñaba con estar ahí algún día. Hoy ese sueño se está haciendo realidad, y quiero representar a Cuba con orgullo, compartiendo una historia de fe, trabajo duro y amor por mis raíces”.

Lina Luaces es hija de Lili Estefan, famosa conductora del programa ‘El Gordo y la Flaca’, y sobrina de los importantes productores cubanos Emilio y Gloria Estefan. Aunque ha crecido bajo la fama de su familia, su vida cambió radicalmente tras su triunfo como Miss Universo Cuba.

Luaces habló sobre cómo lidia con la exposición pública ahora que ostenta este nuevo título de belleza. “Puede ser un reto, porque de un momento a otro sientes que todos te están observando. Pero me mantengo con los pies en la tierra recordando por qué empecé este camino: para inspirar, representar y dar voz a quienes no siempre la tienen. Mi mamá y mi círculo cercano me hablan con honestidad y siempre me recuerdan quién soy”, dijo.

Lina Luaces representará a Cuba en el Miss Universo 2025, que se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia. Es la segunda vez en 57 años que una representante de Cuba participa en el Miss Universo. La primera en participar en más de medio siglo fue Marianela Ancheta.

