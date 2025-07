Director de Miss Universe Cuba lanza mensaje contra detractores tras coronación de Lina Luaces

Prince Julio César, director de la organización Miss Universe Cuba, publicó un mensaje luego de las críticas que se han generado por la coronación de Lina Luaces, hija de la conductora de televisión Lili Estefan.

El diseñador de moda subió a su cuenta en Instagram un extenso texto en el que aseguró que no se enfoca en los mensajes negativos, pues está convencido del trabajo que está haciendo al frente de esta franquicia.

“Nunca elijas la vulgaridad; siempre la educación. Jamás te prestes al show; eso es de payasos y fracasados”, escribió.

Luego de esto, indicó: “Siempre mantente al margen de la objetividad y la humildad; eso te hará diferente y, si no es suficiente, agarra tu collar de perlas de tres vueltas, tócalas y recuerda quién eres; eso te hará ubicarte, amarte y respetarte. Por lo tanto, no dejará que llegues u opines en situaciones a donde no perteneces.

Prince Julio César también afirmó que quienes lo critican es porque quieren hacer daño. “Los reptiles no alcanzan las alturas ¡Solo pueden arrastrarse! Y en donde pisa una leona jamás borra su huella una pobre gata“.

El resultado de Miss Universe Cuba ha estado lleno de controversias, pues muchos aseguran que Lina Luaces ganó por la fama de su madre. Sin embargo, la reina de belleza se ha defendido insistentemente de estos señalamientos.

El director del certamen ha hecho lo mismo en redes sociales con comentarios como: “Es una señorita dulce, tierna, fiel creyente De Dios y desde que la escuché en el escenario me enseñó que los idiomas no nos separan, son puentes que nos unen y que esos niños de padres cubanos que nacen en Miami siempre necesitan recordar que el idioma español son sus raíces y siempre lo deben recordar y que también no importa en que familia nazcas tú siempre tienes derecho a vivir tus momentos, sueños y oportunidades. Bienvenida a la familia Miss Universo Cuba y Miss Universo, mi nueva hija”.

Esta situación hace de Lina una candidata muy mediática, por lo que muchos estarán pendientes de su participación en el Miss Universo, a celebrarse en Tailandia.

