Llaman a poner fin a las detenciones de ICE en una cárcel de Brooklyn que califican de ‘bárbara e inhumana’

Las duras condiciones que enfrentan los migrantes arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), salieron a relucir esta semana en la Gran Manzana. Un grupo de oficiales electos y activistas describieron como “bárbaro e inhumano”, el trato que reciben en el Centro de Detención Metropolitano (MDC).

Durante una conferencia de prensa celebrada el lunes 14 de julio, frente al penal de Brooklyn, el congresista Dan Goldman, representante del Distrito 10 de Nueva York; el senador estatal Andrew Gounardes, y el asambleísta Bobby Carroll exigieron el fin del uso de esas instalaciones por parte de ‘La Migra’.

Según el Programa Institucional de Audiencias y Deportación, la Oficina Federal de Prisiones (BOP), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración son responsables de custodiar a inmigrantes con antecedentes penales. Estos procesos buscan iniciar procedimientos de expulsión migratoria mientras los detenidos permanecen bajo la custodia de la BOP.

El objetivo es garantizar una orden definitiva de deportación antes de transferirlos a la custodia de ICE. Sin embargo, aumentan las denuncias de que también hay inmigrantes sin antecedentes penales en estas instalaciones, a quienes se les ha negado el derecho a comunicarse con sus abogados o familiares.

Desde junio, el MDC comenzó a albergar a más de 100 inmigrantes detenidos, muchos de ellos sin récord criminal, como parte de un acuerdo interinstitucional entre el ICE y la Oficina Federal de Prisiones (BOP).

El estado de los detenidos es preocupante debido al historial del Centro de Detención Metropolitano (MDC), que enfrenta una grave escasez de personal y la falta de inspecciones regulares.

Vista del Metropolitan Detention Center en Brooklyn. Crédito: Sumaq Kilari | Impremedia

El senador Gounardes enfatizó las precarias condiciones dentro del centro de detención y denunció que jueces federales han calificado al MDC como un lugar “bárbaro”, además de señalar que la instalación no ha tenido una reunión del comité asesor comunitario en mucho tiempo. Desde que denunciaron las condiciones inhumanas durante una semana en la que no hubo calefacción en el edificio, no se han realizado estas reuniones públicas ni comunitarias para garantizar transparencia.

Durante la conferencia, Goldman anunció que se ha enviado una carta formal para solicitar información sobre el origen de los fondos que utiliza la BOP y para pedir la suspensión inmediata de las transferencias de inmigrantes detenidos por ICE al MDC y a cualquier prisión federal. La carta también busca esclarecer los términos del acuerdo entre ICE y la BOP, en especial quién está financiando al personal encargado de la custodia de los detenidos.

“Recordemos: los inmigrantes son nuestros vecinos. Son padres, son trabajadores que laboran aquí con autorización, pagan impuestos, contribuyen al fondo del Seguro Social y son miembros de nuestras comunidades que merecen ser tratados con dignidad”, dijo el congresista y concluyó expresando su acuerdo con la idea de que los inmigrantes que cometen delitos deben ser deportados, pero afirmó que eso no es lo que está pasando.

Por su parte, Lorena Kourousias, directora ejecutiva de MIXTECA, una organización comunitaria que presta ayuda legal y apoya a inmigrantes, denunció los problemas y el miedo que el arresto de estos inmigrantes genera en nuestras comunidades.

“Poner a los inmigrantes en centros de detención no es la solución. Nuestra gente no está rota, lo que está roto es el sistema”, afirmó. Además, señaló que todos tienen los mismos derechos y que no estaremos a salvo hasta que todos lo estén, sin importar el estado de inmigracion.

El caso del inmigrante Gulmaro Flores salió a colación. Flores fue detenido por ICE el pasado 20 de junio mientras realizaba su revisión migratoria. Inicialmente se le negó su primera llamada, y fue hasta después de una semana que pudo comunicarse con su familia. Flores es el único proveedor económico de su hogar, tiene dos hijos nacidos en Estados Unidos y uno con necesidades especiales. Actualmente, Flores se encuentra en Texas.

“Está en otro estado para desconectarlo de su red de apoyo y de su familia,” dijo Kourousias. De manera similar, ese es el caso de muchos otros detenidos.

La Oficina Federal de Prisiones (BOP) no respondió a múltiples solicitudes de comentarios. Por su parte, el Centro de Detención Metropolitano (MDC) indicó que no se permiten visitas sociales para los inmigrantes detenidos. Ambas instituciones fueron contactadas para este reportaje, pero no ofrecieron declaraciones.

Sumaq Kilari cursa estudios de Periodismo en Stony Brook University. Sus artículos forman parte de una pasantía en El Diario.