María Conchita Alonso aclara su opinión sobre Belinda por cantar uno de sus temas

María Conchita Alonso está envuelta en una controversia por sus declaraciones sobre Belinda y su trabajo en la serie “Mentiras”, que ha tenido un gran impacto en el mundo del entretenimiento y ha tenido buena receptividad. Por ello, la intérprete aclaró lo que quiso decir sobre la expareja de Christian Nodal al hablar sobre los temas que canta y asegura que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“Eso lo tergiversaron. Yo lo que dije, y seguiré diciendo, es que nadie canta como uno, nadie canta como ella, nadie canta como Yuri, nadie canta como Rod Stewart. Todos tenemos nuestra manera de cantar distinta; nadie la va a cantar como yo porque es mi canción, pero nadie la va a cantar como ella ni como nadie más”, dijo en su encuentro con los medios de comunicación.

La actriz cubana de 70 años aseguró que toda esta situación fue para armar un revuelo que jamás existió, tras afirmar que no quiso hacer una comparación directa sobre cuál de las dos canta mejor, solo que cada persona tiene su propio tono y es complicado igualarlo. Sin embargo, no lo hizo con la intención de juzgar el trabajo que ha realizado Belinda en esta serie que sigue dando de qué hablar y que pueden ver en Amazon Prime Video.

“Como les gusta armar p*do. Pero para mí es divino que otras artistas, ella no es la primera; la hizo con anterioridad Patricia Manterola y tengo que averiguar quién más”, agregó durante sus declaraciones.

Los reporteros le preguntaron si ya había visto la serie para apreciar el más reciente proyecto de Belinda y aclaró que no, porque su intención no es mantenerse atenta a lo que otros artistas están haciendo. Además, mencionó que tiene una agenda muy ocupada y su interés por ver el trabajo de otros es mínimo, y prefiere ocuparse en sus propias labores, como su sencillo “Acaríciame”.

María Conchita expresó su negativa de no querer ver el trabajo de otros ante críticas porque pensaban que estaba juzgando a Belinda: “No, en realidad no, porque yo ando en mi mundo; a mí no me interesa lo que esté haciendo nadie, nadie, ni de mi mundo de habla hispana ni en el mundo anglosajón. Yo tengo demasiado trabajo”, manifestó.

