Carlos Calderón: amor, ruptura y la lucha por ser un mejor padre

Carlos Calderón expresó lo duro que fueron los años de 2021 a 2023 debido a una escandalosa ruptura con su actual pareja, Vanessa Lyon, momento en el que los altercados no se detenían y estaba de por medio su único hijo, de tan solo un año (en aquel momento). No conforme con ello, también fue despedido del programa Despierta América de Univision, y ahora cuenta cómo fue esa etapa tan compleja de su vida.

El presentador se siente como uno de los hombres más afortunados por el rol que asume en la paternidad, pero no dudó en destacar que fue un cambio drástico para su vida: “Mi historia fue muy difícil porque, de hecho, fue un embarazo que llegó como una bendición, una sorpresa, y para nosotros es la muestra de amor más grande que hemos tenido, tanto Vanessa como yo, que es nuestro hijo”, dijo en un video que subieron a la cuenta de Instagram del programa “Hoy Día”.

Algunos internautas se han preguntado cómo él y Vanessa están juntos de nuevo, debido a que la venezolana hizo fuertes acusaciones en su contra y, de forma constante, también hacía fuertes declaraciones en su Instagram, donde lo perjudicaban considerablemente. Esto pudo haber influido en el despido del programa matutino de Univision: “A nivel de pareja fue una bomba atómica que casi no sobrevivimos, ni personal, ni profesional, ni física, ni psicológicamente”, agregó.

Lo que pocos saben es que la depresión postparto puede afectar tanto a la mujer como al hombre, y Carlos manifestó que se vio en la obligación de buscar apoyo de profesionales para poder salvar su relación, logrando entender el proceso que estaba ocurriendo en su vida. Además, recalcó que siempre tuvo su fe puesta en Dios para que lo ayudara a tomar la decisión adecuada para su familia, y así fue.

“Pasé por psicólogos, por psiquiatras, hablamos de la depresión postparto, hablamos de las responsabilidades. Lo único que te salva en esas situaciones es tener una unión espiritual, creer en Dios y enfocarte en esos valores, porque no hay psicólogo que te lo explique, no hay doctor que te lo solucione, no hay amigo que te dé un buen consejo”, dijo Calderón.

Luego de las constantes especulaciones y escándalos entre Vanesa y Carlos, la pareja actualmente vive uno de los mejores momentos de su vida al lado de su pequeño bebé, de quien disfrutan cada etapa y, a través de sus redes sociales, comparten momentos tiernos con él.

Sigue leyendo:

· ‘No todo fue de color de rosa’: Carlos Calderón habla de la entrevista que Clovis le hizo a Nicky Jam

· Carlos Calderón vivió una “película de terror” y terminó en el hospital

· Carlos Calderón y el duro momento cuando fue despedido de Univision