Maribel Guardia aclara los rumores sobre la custodia de su nieto

Se han registrado varios rumores que aseguran que Imelda Tuñón habría ganado la demanda para quedarse con la custodia de su pequeño José Julián, hijo fruto de su amor con el cantante Julián Figueroa. Sin embargo, la actriz Maribel Guardia detalló que la situación sigue debatiéndose en los tribunales y, por el momento, no han revelado quién se quedará con el menor, por lo cual desmintió cualquier especulación que existiera al respecto.

“No se ha perdido ninguna demanda; creo que son noticias falsas. La verdad es que todo sigue igual, los juicios siguen igual, no hay ningún cambio de ningún tipo. Eso va a ser mucho más adelante, o sea, cuando alguna de las demandas se gane y esté ante un juez de lo familiar; él es el que va a decidir las visitas”, dijo.

Maribel solo tuvo un hijo y, por ello, la relación con José Julián es mucho más cercana, ya que su nieto es una de las cosas más importantes que tiene en su vida. Aprovechó para compartir que él es muy ingenioso y aseguró que el tiempo que estuvieron viviendo juntos después de la demanda, él no le llegó a preguntar por su madre.

“El niño es muy inteligente. También, el tiempo que estuvo conmigo, él no me preguntaba por Imelda, y no era porque no la amara, porque la ama con toda su alma. Yo creo que lo hacía para protegerla; sabía que algo estaba pasando. Aunque yo solamente decía cosas bonitas, no hablaba de su mamá, pero él sabía que algo pasó, que algo se rompió”, agregó.

Guardia destacó que en enero decidió poner la demanda no por un acto de crueldad, sino para poder saber que su nieto iba a estar en las manos correctas para tener una vida sana, ya que a su corta edad tampoco cuenta con su padre, quien falleció en el año 2023.

“Yo, todo lo que hice por el niño fue por protegerlo. Lo amo con toda mi alma y le pido a Dios que esté bien. Cuando tomé la decisión de hacer eso, sopesé que tal vez no iba a volver a verlo; tal vez algún día el niño me busque, y si no el niño, sabrá que le di todo mi amor y el tiempo que era de mi parte”, expresó.

