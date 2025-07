Maribel Guardia aclara situación legal y desautoriza a un abogado

Saddam Castillejos, abogado de Maribel Guardia, habló en exclusiva con Javier Ceriani y ofreció declaraciones sobre la situación legal que aún se registra entre ella e Imelda Tuñón, luego de que la costarricense decidiera demandar a la expareja sentimental de su hijo por considerar que no estaba en condiciones óptimas para poder cuidar de su nieto, José Julián. Por ello, la actriz y cantante se pronunció en contra del letrado.

Maribel, a través de su perfil en Instagram, compartió un comunicado para rechazar las declaraciones de Castillejos, ya que aseguró que no estaba al tanto de sus comentarios y que ni ella ni su esposo, Marco Chacón, bajo ninguna circunstancia le dieron autorización para que hablara sobre su caso y expresó su rechazo absoluto por todo lo que dijo acerca de las circunstancias que se vienen atravesando desde el mes de enero.

“El día de ayer, un abogado participó en algunos programas de internet, hablando como si lo hiciera en mi representación. Quiero ser muy clara: ni mi esposo ni yo autorizamos a esta persona para hablar en nuestro nombre. No estoy de acuerdo con lo que expresó públicamente, y sus palabras no reflejan en absoluto mi sentir”, expresó.

La cantante aprovechó para explicar cuál era su rol durante el debate, al mismo tiempo que detalló que no lleva ningún caso de la familia. Además, mencionó que él no pidió permiso para mencionar un tema tan delicado en el que está involucrado un menor de edad: “A este licenciado únicamente se le encomendó dar seguimiento a un juicio de amparo previamente interpuesto. No lleva ninguno de nuestros otros asuntos legales, y nunca se le solicitó que hablara públicamente en nuestra representación”, agregó.

Antes de finalizar, Guardia explicó que su intención no era decir que había hablado de forma negativa sobre ellos, solo que aclaró que no tenía conocimiento de todo lo que iba a manifestar en un programa de entretenimiento sobre su vida familiar, ya que procuran ser bastante cautelosos para evitar confusiones a la hora de que un juez tome una decisión con José Julián.

“No considero que haya actuado con mala intención hacia nosotros; no obstante, debo dejar claro que sus declaraciones no representan nuestra postura, ni la forma en que deseamos manejar estos temas”, detalló.

Sigue leyendo:

· Imelda Tuñón no descarta que José Julián vuelva a convivir con Maribel Guardia

· Maribel Guardia aclara los rumores sobre la custodia de su nieto

· Victoria Ruffo comparte preocupación por la salud de Maribel Guardia