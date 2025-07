Julián Gil revela que ayuda a mejorar su intimidad tomando pastillas

El actor Julián Gil, de 55 años, se casó el pasado mes de diciembre con Valeria Marín, de 35, y durante una entrevista con Alejandro Chabán se sinceró sobre la vida sexual que tiene con su esposa, ya que con el transcurso del tiempo ha presentado algunas transformaciones en su cuerpo y ha tenido que buscar ayuda de pastillas para poder mantenerse activo durante la intimidad.

“Sí, se usa viagra, de vez en cuando hay que usarla. Es una medicina que está hecha para ayudarte y con Val, sí. La viagra se hizo para usarse y es normal que los hombres, después de cierta edad, empecemos a perder los niveles de testosterona, eso se sabe. A raíz de eso, no es que solamente viene una baja en el líbido; de ahí vienen las canas, la flacidez de la piel, las arrugas, todo empieza a disminuir”, le contó al venezolano.

Julián aprovechó para agregar que, así como es un tema que se habla entre caballeros, también debería eliminarse el tabú para conversarlo con sus parejas, dado que es un proceso completamente normal en todos los hombres; solo que sucede en momentos diferentes. Por ello, considera que no debería ser un problema tomar una pastilla para ayudarse.

“Entre los hombres sí lo hablamos, pero yo creo que también hay que decirles a las chicas, a las mujeres, que tengan esa comunicación con su pareja, con su hombre: ‘Oye, papi, si tú quieres usarla, úsala, porque al final salimos beneficiados los dos’. Pero, quizá, las parejas no lo hablan”, mencionó.

Antes de finalizar la conversación, aprovechó para contarle a Alejandro que es muy activo durante la intimidad, pero explicó que no daría detalles sobre cómo es en ese momento. Si deseaban conocer los pormenores, debían preguntarle a su esposa Valeria. Sin embargo, dijo que no todo se trata de sexo, ya que a sus 55 años también valora otras cosas con su pareja.

“Sí (es muy sexual). A mí no me gusta hablar de mí, no me corresponde hablar de mí, pero pregúntenle a Valeria. No es lo más importante en mi vida, sobre todo en estos últimos años. Cuando tenía 20, en la mente y en la cabeza tenía el sexo, pero ya a esta edad uno empieza a valorar otras cosas. Uno tiene que estar con esa pareja con la que tengas comunicación y donde todo se complemente”, mencionó.

Sigue leyendo:

· Julián Gil revela la realidad de su infancia en un hogar con alcoholismo

· Julián Gil revela traición de Ximena Duque con Carlos Ponce

· Poncho de Nigris dice que Julián Gil podría ser “bisexual”