“Me toca decir adiós al club de mi vida”: Lucas Vázquez oficializó su salida del Real Madrid

El Real Madrid confirmó oficialmente la salida de Lucas Vázquez, quien cierra una etapa de diez años en el primer equipo merengue. En un comunicado oficial del club, el presidente Florentino Pérez destacó el legado de Vázquez y el impacto que dejó en el vestuario y en la afición.

“Lucas Vázquez representa de manera ejemplar los valores del Real Madrid, lo que le ha convertido en uno de los jugadores más queridos por nuestra afición. Su figura simboliza el trabajo, la perseverancia, la humildad y un espíritu ganador imprescindibles para triunfar con esta camiseta. Es un jugador que se lleva el cariño y el reconocimiento de todo el madridismo. El Real Madrid es y será siempre su casa”, apuntó Pérez en el comunicado.

El propio jugador compartió un emotivo video en sus redes sociales, donde repasó su paso por el club acompañado de imágenes significativas con la camiseta blanca: “Queridos madridistas, han pasado casi dos décadas desde que llegué a Valdebebas con 16 años. Lleno de sueños e ilusión por vestir esta camiseta. Cada paso fue un regalo y con el tiempo, el Madrid se convirtió en mi casa. Hemos vivido noches inolvidables, 23 títulos y momentos que siempre quedarán grabados en mi memoria”, expresó Vázquez.

El gallego también tuvo palabras de agradecimiento para todos los que formaron parte de su carrera:

“Gracias, de corazón, al presidente, directiva, trabajadores, entrenadores, compañeros y sobre todo, a la afición. Vosotros me empujasteis a dar siempre un poco más. Hoy, después de más de 400 partidos, me toca decir adiós al club de mi vida, pero me voy tranquilo, con la certeza de haberlo dado todo. Siempre he sido consciente de la responsabilidad y el privilegio que supone defender este escudo.”

“He disfrutado cada partido, cada entrenamiento, cada viaje… y si algo me ha enseñado este camino, es que sólo tú decides hasta dónde puedes llegar. Me voy del Real Madrid, pero el Real Madrid nunca se irá de mí. Allá donde vaya, diré con orgullo que tuve el honor de jugar en el mejor equipo del mundo. Gracias por acompañarme en el viaje más bonito de mi vida. Hala Madrid y nada más”, concluyó.

Legado histórico

Vázquez, que concluyó su contrato tras la disputa del último Mundial de Clubes, llegó a la institución blanca en 2007 cuando apenas tenía 16 años. Desde entonces, fue escalando en las categorías juveniles (desde el Juvenil C hasta el Castilla) antes de ser cedido una temporada al Espanyol. En septiembre de 2015, debutó oficialmente con el primer equipo, dando inicio a una década marcada por la regularidad y el compromiso.

Durante estos años, el extremo derecho acumuló 402 partidos oficiales y levantó 23 trofeos con el club, incluyendo cinco Champions League, cinco Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, cuatro títulos de Liga, una Copa del Rey y cuatro Supercopas de España. Una trayectoria que lo posiciona como uno de los futbolistas más laureados de la historia reciente del club.

