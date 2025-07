Fallece a los 87 años Connie Francis, cantante de ‘Pretty Little Baby’

La cantante Connie Francis, famosa por interpretar clásicos como “Pretty Little Baby” y “Who’s Sorry Now?”, falleció a los 87 años. Su partida fue confirmada este jueves por su amigo cercano y presidente de Concetta Records, Ron Roberts, en un mensaje que compartió en sus redes sociales.

“Con gran pesar y profunda tristeza les informo del fallecimiento de mi querida amiga Connie Francis anoche. Sé que Connie aprobaría que sus fans sean de los primeros en enterarse de esta triste noticia“

Aunque la causa de su muerte no se ha revelado, a principios de julio la misma Connie había contado que estaba hospitalizada por un “dolor extremo“, motivo por el cual no pudo participar en una tradicional transmisión radial del 4 de julio junto a Cousin Brucie.

Nacida en Nueva Jersey, Connie Francis alcanzó la fama en las décadas de 1950 y 1960, siendo una de las voces femeninas más influyentes de la era pre-Beatles.

Su carrera despegó en 1958 con “Who’s Sorry Now?”, una balada originalmente escrita en los años 20 que alcanzó el cuarto lugar en el Billboard Hot 100 y marcó el inicio de una serie de éxitos que incluyeron “Everybody’s Somebody’s Fool”, “My Heart Has a Mind of Its Own” y “Don’t Break the Heart That Loves You”.

En 1960, Francis protagonizó la película “Where the Boys Are”, cuyo tema principal también interpretó y que se convirtió en uno de sus himnos más recordados.

Este año, su nombre volvió a sonar con fuerza gracias a la viralización de su canción “Pretty Little Baby” en TikTok, que encabezó la lista musical de la plataforma con más de 1.3 millones de videos y un video con más de 32 millones de vistas en YouTube.

“Estoy emocionada y abrumada por el éxito de ‘Pretty Little Baby’. Grabé esa canción hace 63 años y saber que toda una nueva generación me conoce y escucha mi música me emociona profundamente“, expresó el pasado mes de mayo.

Sin embargo, durante su brillante carrera, su vida personal estuvo marcada por el dolor y violencia.

En 1974, fue víctima de una agresión sexual durante una gira, lo que le generó un trastorno de estrés postraumático que enfrentó durante décadas.

Ese mismo año, una cirugía nasal mal realizada la dejó sin poder cantar hasta principios de 1980. Más adelante, sufrió la pérdida de su hermano en un tiroteo relacionado con la mafia y pasó varios años en hospitales psiquiátricos lidiando con los efectos del trauma.

Aun así, Francis logró reinventarse. En los años de 1990 retomó las giras y volvió a grabar, manteniéndose activa hasta su retiro en 2018.

