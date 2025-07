ICE tendrá acceso a los datos personales de los beneficiarios de Medicaid

Los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y funcionarios del sistema médico Medicaid llegaron a un acuerdo para permitir que los agentes examinen una base de datos de información personal de los estadounidenses, incluidas direcciones de domicilio, números de seguro social y etnias de los 79 millones de beneficiarios en todo el país.

El objetivo de ICE, al obtener el acceso a esta información personal y confidencial se debe a la política migratoria de Donald Trump, ya que la intención es localizar a las personas que estén viviendo en EE.UU. sin documentos legales.

Brinda cobertura a 79 millones de personas

La agencia de información The Associated Press, ya había informado sobre el acuerdo, y ahora habló con personas que tienen conocimiento en el asunto y declararon de forma anónima que el acuerdo lo firmaron el lunes entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), y el Departamento de Seguridad Nacional.

Medicaid es la aseguradora de salud más grande del país y brinda cobertura a 79 millones de personas de bajos ingresos, con discapacidad y de la tercera edad.

“Se trata de la militarización de los datos, punto”, dijo Pramila Jayapal, representante demócrata de Washington en redes sociales.

Esta medida es la ofensiva más agresiva para cumplir con la promesa de campaña del presidente Trump: deportaciones masivas, así como la expulsión de 3,000 migrantes diarios.

Legisladores y algunos funcionarios de CMS han cuestionado la legalidad del acceso de los funcionarios de deportación a los datos de los afiliados a Medicaid de algunos estados.

Migrantes indocumentados no reciban el servicio

“Con respecto al reciente intercambio de datos entre los CMS y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHS), el HHS actuó plenamente dentro de su autoridad legal y en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables para garantizar que los beneficios de Medicaid se reserven para las personas que tienen derecho a recibirlos”, declaró al diario The Guardian, Emily Hilliard, portavoz de las instituciones.

Otros esfuerzos para combatir la inmigración indocumentada han hecho que escuelas, iglesias, juzgados y otros lugares cotidianos se sientan peligrosos para los inmigrantes por miedo a ser arrestados por agentes de ICE.

Mientras que los trabajadores agrícolas inmigrantes se sienten perseguidos tras la serie de redadas que se han ejecutado, y los trabajadores de la construcción inmigrantes ya no se presenten en sus empleos por temor al arresto.

“Indocumentados no pueden inscribirse a Medicaid”

La subsecretaria de DHS, Tricia McLaughlin, declaró que ambas agencias están explorando una iniciativa para garantizar que los inmigrantes indocumentados no reciban los beneficios de Medicaid destinados a los estadounidenses respetuosos de la ley.

The Guardian explicó que los inmigrantes no ciudadanos representan el 6% de las personas inscritas en Medicaid, según la Fundación Familiar Kaiser. Aunque un migrante indocumentado no pueden inscribirse al programa Medicaid, hay excepción de siete estados (California, Illinois, Nueva York, Washington, Colorado, Minnesota y Oregón).

Con información de AP

