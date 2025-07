Jacky Bracamontes y su ataque de risa inesperado en Miss Universe Latina

Jacky Bracamontes es la encargada de conducir Miss Universe Latina, reality show que se transmite a través de la pantalla de Telemundo. Esta vez, su trabajo tuvo una particularidad: no se mantuvo serena y, durante una transmisión en vivo, no pudo contener la risa, lo que le provocó terminar con lágrimas en los ojos. Sin embargo, no era algo que tenían previsto en el guion de ese día de la transmisión.

“Lo que pasa es que ayer hubo unos retos donde tenían que hacer una escena del Titanic. La primera en hacerlo fue Nitza con Rafa Nieves. Obviamente, lo estaban haciendo en una alberquita, entonces al final de la escena, Nitza tenía que ahogarse, soltarse y ahogarse, pero era una alberca donde todas las candidatas pisaban y entonces me dio risa“, contó la mexicana a través de su cuenta oficial en Facebook.

La actriz, en definitiva, no pudo contener la risa cuando estaban haciendo una de las pruebas. Fue en ese momento que intentó seguir con el programa, pero se le escapó de las manos continuar. Además, el tiro de cámara debía ser distinto, lo que hizo que todo se apreciara de una manera que pocos esperaban.

“No sabía cómo ahogarse Nitza porque, aparte, no pudieron haber ensayado la escena; fue en vivo. La pobre se hacía a un lado para que nada más se le viera la cabecita, pero el tiro de cámara era abierto, entonces se veía todo… Me dio mucha risa la situación del final de la escena”, explicó.

Antes de finalizar, comentó que tenía las indicaciones al frente y aclaró que estaba leyendo las instrucciones para continuar con el reality show, aunque sus ataques de risa le impedían entender con claridad y no se contuvo.

“Yo tenía en el teleprompter una frasesita de introducción al video y mi productor me decía: ‘Jacky, presenta el video’. Y yo no podía, es más, no podía abrir los ojos y leer lo que estaba en el prompter del ataque de risa que tenía; la verdad fue muy fuerte. Fue un momento muy divertido, pero con mucha impotencia para mí de estar en un show en vivo y no poder hablar. Fue difícil. Les confieso que esto ya me había pasado, nunca en un show en vivo”, explicó.

