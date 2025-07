Robert García da detalles sobre los riesgos que corre Manny Pacquiao ante Barrios

El entrenador de boxeo, Robert García, aseguró que el combate que disputará el filipino Manny Pacquiao contra el campeón de peso welter, Mario Barrios, tendrá un importante acontecer debido a las sensaciones que esto puede generar con el regreso del asiático a los cuadriláteros; a pesar de esto sostuvo que Barrios es el campeón de la división que menos peligro le puede generar y por eso considera que el filipino podría quedarse con el triunfo.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para ProBox TV, donde consideró que los cuatro años de ausencia pueden marcar un punto a favor de su contrincante; especialmente al recordar que en su último duelo terminó siendo claramente superado.

“Es una persona que se cuida mucho, cuida su cuerpo, siempre está activo, tiene 4 años que no pelea, pero él es una persona saludable, vive su vida saludable, así que no es preocupación. Pero sí, de todos modos su cuerpo no puede funcionar como estaba en su época fuerte, así que preocupación no tengo”, expresó.

García consideró que existen otros peleadores dentro de la división de las 137 libras que pueden generar mucho más riesgo para Manny Pacquiao en su regreso a los cuadriláteros; dio como ejemplo a figuras como Brian Norman y Jaron Ennis, a quienes catalogó con un mayor poder ofensivo y de técnica para poder hacerle frente.

Manny Paqcuiao le da un importante consejo a Terence Crawford. Crédito: Greg Beacham | AP

“Escogieron al welter de menos… no quiero decir el más fácil porque es campeón del mundo y es faltarle al respeto a Barrios porque es campeón. Pero si estuviera peleando con un Ennis o hasta un Norman, quizá hubiera más preocupación porque son muchachos fuertes, jóvenes, con un talento espectacular”, resaltó García.

Para finalizar, el entrenador sostuvo que Manny Pacquiao es un atleta al que se le debe temer al momento de colocarse los guantes y está seguro que llega con el firme objetivo de poder noquear a Mario Barrios o en todo caso poder quedarse con el triunfo por las papeletas tras finalizar los 12 rounds que disputarán.

“Barrios quizá sea el menos peligroso de todos, pienso que Manny Pacquiao es un atleta, una persona que se cuida, así que pienso que la primera parte de la pelea la va a dar muy buena. Pero sí, a su edad no creo que pueda competir una pelea dura, fuerte, por 12 asaltos”, destacó.

“La primera parte de la pelea será donde vamos a mirar lo mejor de Manny Pacquiao porque sí, a su edad, 46 años, por más que esté entrenando, por más preparación que esté haciendo, ya su cuerpo quizá no le rinda para la segunda parte de la pelea. Creo que vamos a ver lo mejor de Manny en la primera parte de la pelea y quizá verlo coronarse campeón del mundo”, concluyó Robert García.

