¿A Marie Claire Harp le gustaría un romance con Aldo de Nigris?

Marie Claire Harp, quien estará como host digital de La Casa de los Famosos México 3, habló de esta nueva temporada y también respondió los rumores de un posible romance con Aldo De Nigris.

“Hace poco se reveló a Aldo De Nigris y ya te andan shippeando”, le dijo un reportero a la conductora venezolana de televisión.

Sin embargo, la modelo fue bastante tajante a este comentario: “No, hombre, no, ¿qué edad tiene? 24. Es un chiquillo. La verdad es que no, el muchacho lleva sus pensamientos claros y decisivos. Él está abierto a tener una relación dentro de la casa, eso sería muy bueno de pronto porque faltan reveladas que podrían ser buenas candidatas para un shippeo más que a mí”.

Marie Claire Harp llevará la conducción digital de La Casa de los Famosos México

Esta experiencia es todo un reto para la presentadora, pues reconoce que no está tan familiarizada con el rol de conductora digital.

“No soy muy diestra en el tema digital y lo que más me gusta es que muchos de los habitantes que se están revelando tampoco es que tengan mucho conocimiento de las redes sociales”, afirmó.

Marie Claire también dijo: “Estamos en un constante crecimiento, tanto los habitantes que apenas están escudriñando el mundo de las redes y yo. Estoy a la expectativa, soy nueva en esto y espero que todo salga perfecto”.

En su conversación con los reporteros explicó que en muchas ocasiones los conductores se ven salpicados por las opiniones, pero espera que no haya tantas críticas en esta temporada.

La ex de José Manuel Figueroa detalló que aunque ella lleva los mensajes negativos de una buena manera, hay veces en que es inevitable que no le afectan. “El tema del aspecto físico es algo que yo solté, cuando dicen algo con respecto a mi presencia, eso yo ya lo solté, pero si me afecta cuando se meten con mi trabajo, eso ya me puede afectar un poco porque es algo que ha estado en mis manos durante más de una década”, indicó.

