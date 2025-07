Chiquis Rivera presenta su libro infantil ‘La niña que le canta a las abejas’ 

Chiquis Rivera, cantante de música regional mexicana, es una mujer que no le teme a los retos, pues durante su carrera artística ha demostrado que es capaz de asumir distintos proyectos, algunos relacionados hasta con libros infantiles, como el reciente título que acaba de estrenar ‘La niña que le canta a las abejas’.

La hija de Jenni Rivera hizo el lanzamiento en Nueva York, en un evento en el que compartió con sus fanáticos.

Chiquis Rivera dedicó este libro a su madre y a su abuela. Crédito: Grosby Group

A través de Instagram, la ‘Abeja Reina’, como también es conocida, habló de este libro y el trabajo que hay detrás de él.

“¡Hoy se me llena el alma! Lanzar este libro infantil significa más de lo que puedo explicar. Es una historia inspirada en mi vida sobre una niña que, después de ser rechazada y herida, aprende a creer en sí misma…. y sobre el amor eterno entre madre e hija, incluso cuando la madre ya no está físicamente presente”, dijo.

Luego de esto, Chiquis Rivera comentó: “Este libro es un pedacito de mi corazón, una carta de amor a mi niña interior… y a cada niño y niña que necesita recordar que vale, que es visto, y que merece amor puro. Lo escribí en inglés y en español, porque nuestras historias también merecen ser contadas en nuestro idioma”.

Chiquis Rivera en la presentación de su libro ‘La niña que le canta a las abejas’. Crédito: Grosby Group

¿De qué trata el libro de Chiquis Rivera?

En Amazon completan algunos detalles del material que lanzó la artista. En la descripción aseguran que la “ganadora del Grammy Latino, comparte una conmovedora historia inspirada en su lucha por superar el acoso escolar y las dudas, y encontrar la fuerza en el amor eterno de una madre. Janney y su mamá siempre cantaban juntas para ayudar a que las flores del jardín de la abuelita crecieran. Pero ahora que su mamá ya no está, la canción de Janney se ha quedado atrapada en lo más profundo de su ser”.

Además de esto, explican: “El acoso escolar no ayuda. Todos los días, Janney observa a una abeja en particular en el jardín de la abuelita. Trabajando más duro que las demás, concentrada y sin miedo, la pequeña abeja no se rinde. Janney comienza a sentirse inspirada por la laboriosa abeja a medida que cambian las estaciones, hasta que una tarde, una melodía escapa de sus labios y la canción de Janney vuelve a llenar el aire del jardín. Y cuando la música comienza, las canciones de su madre cantan a través de su corazón, dándole a Janney la fuerza para superar sus miedos y cantar fuerte y orgullosamente a las abejas… y más allá”.

En una entrevista con Gelena Solano, Chiquis Rivera dijo que este libro también está dedicado a su abuela doña Rosa, otra de las personas especiales en su vida.

Sigue leyendo: