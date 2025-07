Chiquis Rivera habla de su abuela doña Rosa: ‘Es difícil todo lo que ha pasado’

Chiquis Rivera, cantante de música regional mexicana, habló del distanciamiento que hay entre su abuela doña Rosa Rivera y ella, una situación que demuestra nuevamente las diferencias que hay en la popular familia.

En una entrevista con Gelena Solano, del programa El Gordo y la Flaca, la artista dio detalles de la situación, debido al lanzamiento de su libro ‘La niña que le canta a las abejas’, que está dedicado a su abuela.

“Tengo ganas de ir a verla, le mandé un mensaje hace unas semanas cuando vi que estaba en el hospital y me dijo que está bien”, comentó.

Luego de esto, la reportera del show le preguntó cuál fue la parte más triste de escribir el libro y contestó conmovida: “Extrañé mucho a mi abuelita, fueron tantas emociones, lloré por los recuerdos, la emoción y este libro también es para ella porque tuvo un impacto muy grande en mi vida”.

Además de esto, indicó: “La quiero mucho, es difícil todo lo que ha pasado, pues imagínate, un pilar de la familia que se vaya, pues va a causar caos”.

En la entrevista, Chiquis Rivera reaccionó al libro que su tío Lupillo lanzará para hablar de la muerte de su madre, Jenni Rivera. “Ojalá que le vaya muy bien con su libro”, comentó.

Acerca de su relación con su padre, José Trinidad Marín, quien salió de la cárcel, confirmó que sí hablaron y le deseó lo mejor. “Hablé un poquito con él después de que me di de cuenta de que salió, pero ya después de ahí no hemos podido hablar mucho, no sé dónde está, pero espero que esté bien, con su familia. Yo quiero que esté bien. Si ya no está en la cárcel es porque así lo quiso Dios y yo tengo fe en eso y espero que esté bien”.

La artista también habló del anillo que le dio a su esposo, el fotógrafo Emilio Sánchez, un momento que ha sido muy comentado en las redes sociales.

Chiquis Rivera, por último, negó que esté embarazada, tal como han asegurado algunos usuarios en redes sociales.

Sigue leyendo: