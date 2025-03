Padre de Chiquis Rivera salió de prisión tras ser condenado por abuso sexual

Trino Marín, ex esposo de la fallecida cantante Jenni Rivera, habría salido en libertad tras pasar 18 años en prisión. Marín fue condenado por abusar sexualmente de sus hijas Chiquis y Jacqie Rivera cuando eran niñas, así como de Rosie Rivera, hermana de Jenni, que era menor de edad en ese momento.

Marín fue condenado a 31 años de prisión. Tanya Charry del programa El gordo y la flaca (Univision) reveló que Trino Marín habría salido en libertad tras cumplir 18 años de su sentencia.

Chiquis y Jacquie Rivera visitaron a su padre en prisión en varias oportunidades. Según dijo Charry, estas visitas ayudaron a Marin. “La buena conducta que tuvo en prisión lo ayudó también para que le hicieran esta nueva sentencia y saliera libre”, añadió. Según dijo la reportera, Marín está viviendo en Sacramento.

La periodista Addis Tuñón dijo al programa ‘De Primera Mano’ que Trino Marín salió de prisión el 26 de noviembre de 2024 y afirmó que ya no aparecía en el sistema penitenciario de California.

Hasta el momento la familia Rivera no se ha pronunciado ante la liberación de Trino Marín.

En octubre de 2024 Chiquis Rivera dijo en su reality show ‘Chiquis Sin Filtro’ que visitó a su padre en prisión y rompió en llanto al explicar cómo se sentía tras la visita.

“Me siento muy orgullosa de mí por tener la valentía de venir, pero me siento más orgullosa de él, porque veo y siento el cambio, me pidió perdón”, sostuvo.

La visita fue en julio de 2024, pero no se supo de eso sino hasta meses después. “Es lo que más deseaba yo, me contó muchas cosas que me las quiero guardar porque siento que fue una conversación privada, pero lo que yo me imaginaba era cierto”, añadió.

Chiquis confesó que sintió que su padre cambió de verdad. “Admitió, me pidió perdón y siento que es un cambio real y es lo que yo buscaba sentir”.

La cantante aseguró que esto significa el cierre de un capítulo importante en su vida: “Yo ya no quiero molestar la vida de él, quiero que él esté tranquilo, pero sí era importante para mí antes de tomar ese paso a casarme. Sí fue algo muy fuerte”.

Sigue leyendo:

Chiquis reacciona con elegancia a los feos comentarios de Doña Rosa

Lupillo Rivera se quebranta en el Paseo de la Fama, en la develación de la estrella de Jenni Rivera

Don Pedro Rivera habla de los conflictos con su nieta Chiquis: ‘Nosotros nunca hemos sido violentos’