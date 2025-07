Danilo Carrera comparte cómo el cáncer de su madre transformó su vida

Danilo Carrera, en el año 2022, enfrentó uno de los momentos más complicados de su vida luego de que a su madre le diagnosticaran cáncer de mama. Por ello, explicó que tuvo un momento lleno de emociones encontradas, ya que no vivía con su familia y solo los veía cuando finalizaba los proyectos televisivos. Además, mencionó que fue muy duro seguir trabajando sin conocer lo que realmente sucedía con ella.

“Cambió mi vida completa. Yo vivía en México, en mi departamento de soltero, trabajaba y veía a mi familia en las vacaciones; viajábamos juntos. No te voy a decir que no tuve miedo, que no estuve triste. Claro que tuve todas esas emociones y claro que me afectó en mi trabajo. Imagínate estar grabando escenas mientras no sabes si tu mamá está muriéndose o no; esa era la realidad de mis últimos dos proyectos en México”, dijo a People en Español.

El ecuatoriano de 36 años explicó que, por más difícil que fue la circunstancia, pudo encararla. Sin embargo, la cantidad de dinero que gastó fue impresionante y fue algo que, en ocasiones, lo preocupó, ya que se vio en la obligación de no aceptar algunos proyectos para poder estar con su madre en ese momento tan complejo, al ver que no había más que hacer.

“Gracias a Dios pude enfrentarlo, pero también gasté muchísimo y dejé de ganar mucho más dinero porque me ofrecieron trabajo en México que yo rechacé. Me ofrecieron novelas, me pidieron que no me vaya. Pero todo regresa. Si tu mamá se va, la acompañaste, y no va a haber ningún dinero que valga no haber estado. Para mí no había otra decisión, no había otra opción”, añadió al medio de comunicación.

Carrera dijo que nunca tuvo temor de perder todo lo que había formado profesionalmente en medio de tanto gasto económico, debido a que la gran cantidad de dinero que invertía no se detenía. Por ello, aseguró que no le importaban todas las veces que pasaban las tarjetas de crédito.

“No tuve miedo de perder mi carrera, pero sí con tanto gasto; es una enfermedad muy cara, a pesar de tener el seguro. Hubo momentos en los que mis hermanos, que manejan mi parte económica, me decían: ‘Danilo, esto no aguanta mucho tiempo tampoco’. Yo les decía: ‘Pasa la tarjeta de crédito y no me importa, es mi mamá’. Aprendí que cuando haces las cosas con amor, Dios te lo regresa”, añadió.

