Aseguran que Danilo Carrera tiene un apartamento de lujo en Miami

El actor y presentador de televisión Danilo Carrera ha sido el tema de conversación en un reciente episodio del programa de Javier Ceriani, en YouTube. El periodista argentino asegura que Carrera es dueño de un apartamento en West North, Florida.

Muchas estrellas latinas tienen propiedades en Miami, pero a Ceriani este caso le llama la atención porque considera que el actor y presentador 36 años no ha tenido una carrera demasiado exitosa y menos cuando comenzó hace siete años.

“Misteriosamente y rápidamente lo compró sin haber cálculo de cuánto ganaba como reporterito de ‘El Gordo y la Flaca’”, dijo Ceriani. Se dice que la compra del apartamento se hizo en enero del 2018.

Según la información obtenida por Ceriani y su equipo, la propiedad del actor tiene una extensión superior a los 3,000 pies cuadrados y está distribuida en dos plantas.

Carrera puede disfrutar de cuatro dormitorios, tres baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. La propiedad parece estar ubicada en un edificio que se construyó en 2012.

“No me cierran las cuentas. ¿Cómo logró tenerlo recién empezando su carrera?”, se pregunta Ceriani.

Estas dudas surgen siete años después de que la propiedad comenzara a estar a su nombre, al mismo tiempo que se ha anunciado que Carrera formará parte del elenco de ‘Velvet’, la versión que Telemundo hará de la afamada serie de época española.

Por los momentos no se sabe qué personaje interpretará Carrera, pero sí ha dejado saber que está muy emocionado por el nuevo proyecto: “Vamos otra vez pero vamos como nunca antes. Listo para darles un personaje que no se pueden imaginar, porque nunca antes me han visto así. La realidad es que la motivación más grande que tengo para esta nueva etapa de mi carrera son ustedes”, escribió en una publicación de Instagram.

Sigue leyendo:

• Danilo Carrera cae rendido ante los pies de Yailin ‘la más viral’

• Danilo Carrera le dedicó unas palabras a su ex Michelle Renaud

• Danilo Carrera e Isabella Castillo protagonizan “Sed de venganza”, la nueva telenovela de Telemundo