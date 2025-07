Empleada destruye buffet tras ser despedida sin previo aviso en hotel Marriott de Denver: video se vuelve viral

La reacción de una empleada del hotel Marriott en Denver ha causado revuelo en redes sociales, luego de que fuera despedida sin previo aviso tras completar su turno de trabajo. El momento quedó grabado en video y fue difundido en TikTok, donde ya suma millones de vistas y ha generado un fuerte debate entre usuarios que se dividen entre la empatía y la condena.

Según se dio a conocer por diversos usuarios de redes sociales y medios locales, la trabajadora había cumplido con su turno nocturno preparando el desayuno para los huéspedes. Todo estaba listo cuando, poco después de las 7 de la mañana, los encargados del hotel le notificaron que estaba despedida. La decisión fue tomada sin explicaciones claras ni anticipación, justo cuando ella se disponía a retirarse.

Al escuchar la noticia, la mujer reaccionó con frustración y rabia. En el video viral, se la ve gritando: “¿Desayuno para todos? Va a ser que no”, para luego comenzar a destruir todo lo que encontraba a su paso: platos, jarras, bandejas, cereales, cubiertos, y más. Tiró la comida al suelo, volcó recipientes con jugo de naranja y leche, y causó un caos generalizado en el comedor del hotel.

Los huéspedes que estaban sirviéndose el desayuno quedaron desconcertados. Algunos abandonaron el lugar de inmediato por temor a que la situación se tornara más violenta.

“Son las 7 de la mañana y esta mujer ha destruido todo. Cálmese un poco”, se escucha decir al hombre que grabó el video, quien intentó calmarla sin éxito.

El video desata polémica en redes sociales

El clip rápidamente se hizo viral en TikTok, Instagram y otras plataformas, dividiendo la opinión pública. Mientras muchos usuarios expresaron su apoyo a la empleada, otros consideraron que su reacción fue excesiva.

“La despidieron después de trabajar toda la noche, sin avisarle. Yo también habría explotado”, comentó una usuaria. “Esa fue la gota que derramó el vaso. El maltrato laboral tiene consecuencias”, escribió otro internauta.

Por el contrario, también surgieron comentarios críticos: “Su enojo se entiende, pero no debió destruir el buffet. Los huéspedes no tenían la culpa”, señaló un usuario. “Actuar así solo la perjudica más a ella, no a los jefes”, agregó otra opinión.

Aunque el hotel Marriott no ha emitido un comunicado oficial al respecto, la situación ha encendido el debate sobre las condiciones laborales dentro del sector hotelero. En Estados Unidos, muchos estados permiten el despido sin causa bajo la política de “empleo a voluntad”, pero el momento en que se notifica puede marcar la diferencia entre una decisión legal y una práctica abusiva.

Despedir a un empleado justo al terminar su turno, tras haber cumplido con todas sus responsabilidades, es considerado por muchos como una falta de respeto y de ética profesional.

“Cuando a un trabajador no se le valora ni se le respeta, las emociones terminan estallando”, explicó la psicóloga laboral Maribel Andrade en entrevista con medios locales. “Este tipo de actos son la expresión de una profunda frustración acumulada”.

El cansancio detrás de la furia

Diversos comentarios en redes sociales resaltan que la mujer no reaccionó de esa forma solo por el despido, sino por un acumulado de malos tratos, cansancio extremo y una falta de reconocimiento generalizada.

“La industria hotelera suele tener turnos extenuantes, sueldos bajos y poca estabilidad laboral. Esta mujer no explotó porque sí. Lo que hizo fue una forma de decir ‘basta'”, opinó otro usuario en Twitter.

La historia ha tocado una fibra sensible, sobre todo entre trabajadores hispanos e inmigrantes que se sienten identificados con la falta de derechos laborales en ciertos empleos. La pregunta que circula ahora es: ¿cómo reaccionarías tú si, después de trabajar toda la noche, te despiden sin explicación?

Mientras el debate continúa, lo cierto es que este caso ha encendido una conversación necesaria sobre el respeto en el ámbito laboral, la dignidad del trabajador y el límite de la tolerancia frente a la injusticia.

