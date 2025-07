Héctor Sandarti a días del estreno de Top Chef VIP 4: “No sé cocinar”

El proyecto más reciente de Héctor Sandarti en Telemundo fue “La Casa de los Famosos 2” y, tras su repentina salida, la audiencia del reality show manifestó su rechazo. Luego de un largo tiempo, el guatemalteco volverá a la pantalla del mencionado canal de televisión y será desde el martes 22 de julio que podrán disfrutar de su participación en “Top Chef VIP 4″, aunque aseguró que la cocina no es su fuerte.

“No sé cocinar, no cocino nada, ni unos huevos. Bueno, unos huevos igual sí. Me hago un sándwich y unas quesadillas, pero no es algo que alguna vez en mi vida, en mis 57 años, me haya interesado. No es algo que me guste, no es algo que sepa hacer. Recibí la invitación nuevamente de Telemundo para formar parte de este proyecto y lo acepté; estoy en deuda con el público hispano de los EE. UU., que siempre me ha seguido, me ha querido, me ha aceptado”, reveló en exclusiva ¡HOLA! Américas.

El reality show, por cuarta ocasión, será conducido por Carmen Villalobos y, durante la entrevista que ofreció, Sandarti explicó que aceptar este reto en su vida es una bonita forma de volver a acercarse al público que siempre ha apoyado su carrera profesional, hecho que agradece enormemente después de haber estado tanto tiempo alejado de la televisión.

“Creo que es una forma muy bonita de poder tener un contacto nuevamente con el público y que me conozcan, no solamente como un conductor, sino también como un ser humano, como una persona que vive momentos de dificultad y que se emociona, se quiebra y de repente se siente vulnerable. O sea, creo que esa fue la razón”, dijo a la revista.

Héctor, en esta oportunidad, regresa a la compañía con un rol distinto, pero igualmente contento. Además, agregó que no se siente mal por la decisión que Telemundo tomó hace un tiempo, ya que entiende que las circunstancias siempre cambian según lo que los ejecutivos consideren.

“Como profesional, tienes que entender que las cosas cambian, que las empresas tienen, de repente, decisiones que tomar con respecto al trabajo. Y yo, la verdad, siempre he tenido una muy buena relación con Telemundo. Es una empresa que ha confiado en mí, no una, sino tres veces. Y eso, para mí, es lo más importante y con eso me quedo. Y la verdad es que siempre me han dado proyectos muy buenos, que me encantan, proyectos importantísimos”, expresó.

