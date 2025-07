La verdad detrás de las disculpas de Andy Byron, el CEO que fue captado en plena infidelidad en concierto de Coldplay

El CEO de la empresa de tecnología Astronomer, Andy Byron, se encuentra en medio de una polémica luego de que un video suyo abrazando a una colega de trabajo durante un concierto de Coldplay en Boston se volviera viral.

Tras el revuelo en redes sociales, comenzó a circular un presunto comunicado en el que Byron pedía disculpas públicas a su esposa, a su equipo y se quejaba por haber sido exhibido durante el evento. Sin embargo, la empresa confirmó que el comunicado es falso.

La escena ocurrió el pasado 16 de julio durante una presentación de la banda británica Coldplay en el Gillette Stadium, en Massachusetts. Durante el tradicional segmento de “Kiss Cam”, las cámaras captaron a Byron en compañía de Kristin Cabot, jefa de Recursos Humanos de Astronomer, en lo que pareció un momento íntimo. Aunque ambos intentaron evitar la cámara, la imagen fue proyectada en las pantallas del recinto y, rápidamente, se volvió viral en redes sociales.

El vocalista de Coldplay, Chris Martin, no pasó por alto la situación y bromeó con el público al decir: “Mírenlos, o los 2 tienen una aventura, o simplemente son muy tímidos”, comentario que encendió aún más la atención sobre la identidad de los involucrados.

El video y la viralización en redes sociales

La escena fue captada por múltiples asistentes y publicada en plataformas como TikTok, X (antes Twitter) e Instagram, donde miles de usuarios comenzaron a especular sobre la identidad de la pareja. Al poco tiempo, se descubrió que el hombre era Andy Byron, director ejecutivo de la empresa tecnológica Astronomer, casado y con 2 hijos. Su esposa, Megan Kerrigan Byron, es directora de una escuela secundaria en Estados Unidos.

La situación escaló cuando comenzó a circular en redes un presunto comunicado oficial, supuestamente escrito por Byron, en el que se mostraba “decepcionado” por haber sido proyectado durante el concierto y ofrecía disculpas públicas: “Reconozco el momento que circula en línea y la decepción que causó. Es preocupante que un momento privado se hizo público sin mi consentimiento”.

El texto también contenía una disculpa dirigida a su esposa, su familia y el equipo de trabajo: “Quiero disculparme sinceramente con mi esposa, mi familia y con el equipo de Astronomer. Merecen algo mejor como socio, como padre y como líder”.

El supuesto comunicado cerraba con una cita de la canción Fix You, de Coldplay: “Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you”.

Astronomer desmiente el comunicado

Ante la creciente difusión del comunicado y la cobertura mediática que comenzaba a generarse, Astronomer se puso en contacto con el medio especializado en entretenimiento TMZ para desmentir que Andy Byron haya emitido declaración alguna sobre el incidente.

Un portavoz de la compañía declaró al medio citado que “el comunicado no es real”, y agregó que ni Byron ni Kristin Cabot han comentado públicamente sobre el episodio o sobre las reacciones en línea.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha emitido una declaración oficial, lo que no ha detenido el aluvión de especulaciones en redes sociales. Por su parte, Megan Kerrigan Byron habría eliminado su apellido de casada de su perfil de Facebook y posteriormente desactivado la cuenta, según reportes del medio británico The Sun.

¿Qué es Astronomer?

En medio del escándalo, muchas personas comenzaron a investigar la empresa que dirige Andy Byron. Astronomer es una compañía tecnológica con sede en Cincinnati, especializada en gestión de datos, infraestructura y flujos de trabajo de ingeniería de datos.

La firma es conocida por su estrecha relación con el proyecto de código abierto Apache Airflow, una plataforma de orquestación de datos utilizada por ingenieros en todo el mundo para programar y monitorear flujos de trabajo. Astronomer ofrece servicios empresariales que permiten a organizaciones automatizar procesos complejos, mejorar la calidad de sus datos y operar sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático de forma más eficiente.

Desde su fundación, la compañía ha experimentado un rápido crecimiento, atrayendo inversiones y alianzas con grandes actores del sector tecnológico. Andy Byron, quien asumió el cargo de CEO en 2022, ha sido una figura clave en la expansión de la empresa.

