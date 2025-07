Mujer de 100 años ve a su esposo fallecido, recreado con IA: su reacción ya es viral

En un momento íntimo que ha tocado el corazón de miles, una mujer de 100 años fue sorprendida por su nieto con algo que jamás imaginó volver a ver: el rostro en movimiento de su esposo fallecido, recreado gracias a la inteligencia artificial.

La escena fue grabada en video y muestra a la mujer mirando fijamente la pantalla de un celular. Frente a ella, el rostro de su amado José, animado a partir de una antigua fotografía, cobraba vida con movimientos sutiles y expresión natural.

“Te amo, José. Ay, no lo puedo creer”, dijo ella, con la voz temblorosa y el alma visiblemente tocada.

“Ay, Dios mío. ¿Lo viste?”

Mientras su nieto le explicaba que era una animación creada con inteligencia artificial, ella no apartaba la vista. La mujer soltó una mezcla de risa nerviosa y llanto leve. “Ay, Dios mío. ¿Lo viste? Tengo que dormir esta noche”, comentó, intentando aliviar la nostalgia con algo de humor.

Al preguntarle cuándo fue la última vez que vio a su esposo en movimiento, la centenaria no pudo dar una respuesta clara. “¿Cuándo fue lo de la Mía?”, preguntó con la mirada perdida entre los recuerdos. Su nieto le respondió: “En el 94”.

La escena alcanzó su punto más sensible cuando intentaron mostrarle el video por segunda vez. Ella, con firmeza pero conmovida, respondió: “No, no me muestres. No”. La imagen, aunque bella, traía consigo una carga emocional demasiado profunda.

La reacción que conmovió a miles

El video fue compartido en redes sociales y rápidamente se volvió viral. Usuarios de todas partes expresaron su emoción ante la ternura del momento y la forma en que la tecnología, lejos de lo frío o impersonal, puede ser también una herramienta para tocar el alma.

Muchos destacaron que no se trataba de un efecto visual elaborado ni de una producción compleja, sino de algo mucho más poderoso: la verdad de una emoción pura. El video mostró que, incluso a los 100 años, el amor puede seguir latiendo con fuerza en el recuerdo de quien supo amar de verdad.