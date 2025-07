Nueva York lanza membresía gratuita para beneficiarios de SNAP en el Museo de Historia Natural

El Museo Americano de Historia Natural (AMNH, por sus siglas en inglés) y la Ciudad de Nueva York han anunciado una nueva membresía gratuita para residentes de la urbe que reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), una iniciativa que busca garantizar el acceso equitativo a la ciencia, la cultura y la educación.

La membresía, llamada “Discoverer”, se lanza este verano en paralelo con el nuevo show espacial “Encounters in the Milky Way” y promete transformar la experiencia museística para miles de familias neoyorkinas de bajos ingresos.

SNAP brinda asistencia alimentaria a casi 1.8 millones de neoyorkinos, incluyendo familias con niños, adultos mayores y personas con discapacidades. La nueva membresía busca abrir las puertas del museo a este amplio sector de la población que a menudo enfrenta barreras económicas para acceder a espacios culturales de calidad.

El programa “Discoverer” surge como una colaboración entre el AMNH, el Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York (DCLA, por sus siglas en inglés) y la Administración de Recursos Humanos (HRA, por sus siglas en inglés), parte del Departamento de Servicios Sociales (DSS). Juntos, trabajan para crear una experiencia museística más accesible e inclusiva para todos los residentes de la ciudad.

Un museo para todos: ciencia y cultura sin barreras

“Estamos emocionados de asociarnos con la ciudad para asegurar el acceso al museo para todos los neoyorquinos. La membresía Discoverer refleja nuestro compromiso de que la ciencia y el conocimiento estén al alcance de todos”, afirmó Sean M. Decatur, presidente del Museo de Historia Natural, a través de un comunicado.

El programa no solo incluye la entrada gratuita general al museo, sino también el acceso a una exposición con boleto por visita, como el Vivero de Mariposas de la Familia Davis, la experiencia inmersiva “Mundos Invisibles” y el esperado nuevo espectáculo del Planetario Hayden, Encounters in the Milky Way

Si cuentas con el beneficio SNAP en Nueva York, puedes ingresar gratis a este museo, así como tener acceso a una de sus exposiciones. (Foto: Shutterstock)

¿Qué incluye la membresía “Discoverer”?

La membresía gratuita “Discoverer” ofrece múltiples beneficios:

* Entrada general gratuita al museo para el titular de la tarjeta SNAP y hasta cuatro invitados por visita.

* Acceso a una exhibición con boleto en cada visita, incluyendo las más populares del museo.

* Membresía digital válida por un año, renovable anualmente en persona.

* Posibilidad de reservar entradas anticipadamente a través del sitio web oficial del museo.

* Acceso a recursos educativos y actividades especiales para toda la familia.

Cualquier beneficiario del programa SNAP en el estado de Nueva York puede acceder a esta membresía. Para obtenerla, simplemente debe presentar su tarjeta EBT en el museo, donde se le registrará como miembro “Discoverer” y se le entregará una membresía digital activa desde ese mismo día.

Posteriormente, podrá utilizar su número de miembro para reservar entradas en línea y planificar sus visitas de manera anticipada.

Más información está disponible en el sitio web oficial del museo: www.amnh.org/discoverer.

Alcance comunitario y equidad cultural

Durante el primer año de funcionamiento de la membresía “Discoverer”, el museo implementará una serie de estrategias de divulgación comunitaria para llegar a más neoyorkinos en los 5 condados. Estas acciones incluyen:

* Notificaciones directas a beneficiarios SNAP a través de la HRA.

* Presencia en ferias comunitarias de verano, en colaboración con juntas comunitarias locales.

* Campañas de marketing digital dirigidas a comunidades tradicionalmente marginadas de los espacios culturales.

“El acceso a instituciones culturales de clase mundial no debe depender del ingreso de una familia. Esta membresía representa una oportunidad para construir puentes entre comunidades y el conocimiento”, declaró Molly Wasow Park, comisionada del Departamento de Servicios Sociales.

Por su parte, Laurie Cumbo, comisionada de Asuntos Culturales de la ciudad, celebró la iniciativa como un paso clave para la democratización cultural: “El Museo de Historia Natural es un ícono de nuestra ciudad. Nos alegra colaborar para ampliar su acceso a más familias que antes no podían disfrutar de sus exposiciones únicas”.

Desde su fundación en 1869, el AMNH ha sido una referencia en investigación científica, divulgación y educación. Su misión es clara: hacer de la ciencia una experiencia accesible, atractiva y participativa para todos.

La membresía “Discoverer” refuerza esta misión al alinearse con el nuevo plan estratégico del museo, centrado en atraer a comunidades subrepresentadas en su base de visitantes local. Este esfuerzo forma parte del compromiso del AMNH como miembro del Grupo de Instituciones Culturales de la Ciudad de Nueva York, una red de 34 organizaciones sin fines de lucro que operan en terrenos públicos y ofrecen servicios culturales esenciales a los neoyorquinos.

Con la puesta en marcha de esta nueva membresía, el AMNH marca un hito en el acceso cultural y educativo en la ciudad de Nueva York. A través de “Discoverer”, miles de niños, jóvenes y adultos tendrán la oportunidad de descubrir la ciencia, la historia natural y el universo en uno de los museos más importantes del mundo, sin que el costo sea un impedimento.

