Carolina Sandoval celebra por todo lo alto el cumpleaños de Amalia Victoria

Carolina Sandoval subió a su cuenta en Instagram imágenes del cumpleaños número 9 de su hija Amalia Victoria. La temática en esta ocasión estuvo enfocada en Hello Kitty.

En su cuenta en Instagram, la presentadora venezolana de televisión habló de este momento especial que compartieron en familia en la ciudad de Miami.

“Ya casi no te puedo cargar, ya casi estás de mi tamaño (cosa que no es muy difícil 😂), ya decides tus lindos looks, ya casi me superas en energía y en hablar mucho 😋 y ya casi, casi pasamos a los dos dígitos… pero en el fondo sigues siendo mi bebé”, comentó.

La Venenosa, como también es conocida, añadió: “Tengo tanto que decir, tengo tantas fotos y video de @habiaunavezunafoto que no sé por dónde empezar y más teniendo una fiesta tan bella”.

Pero esta no fue la única publicación que hizo en relación con la fiesta, ya que en otra habló de cómo muchas personas la criticaron cuando se enteraron de que tendría una segunda hija.

“El día que me salí embarazada de Amalia Victoria, me dijeron que estaba loca, que volver a empezar a criar cuando ya tenía a Bárbara Camila grande era algo impensable, porque no se podía pensar que serían tan cercanas por la diferencia de edades. Hoy día agradezco a Dios mi bella locura y que ninguno de los juicios de valor establecidos se acercaron a la verdad, ya que este amor de hermanas es indestructible, indescriptible e infinito, ¿y saben qué?? Acá mi vida entera en una imagen, mi alma reflejada en estos ojos tan bellos, mi corazón latiendo como caballo desbocado y mis lágrimas saliendo como lluvia de domingo por la tarde”, afirmó.

Sigue leyendo:

· ‘Debí tirar más fotos’: Carolina Sandoval reacciona al cierre momentáneo de TikTok en EE.UU.

· Carolina Sandoval muestra parte de su nuevo hogar

· Carolina Sandoval revela cómo hacer un detox con papaya