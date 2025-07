Fernando Beltrán tras su salida de Chivas: “No me quería ir”

El jugador mexicano Fernando ‘Nené’ Beltrán decidió acabar con el silencio y se mostró bastante dolido por su salida de las Chivas Rayadas de Guadalajara al considerar que era el equipo de sus amores tras haber debutado profesionalmente con ellos; ahora tendrá la tarea de enfrentarlos en la Jornada 2 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX para consolidar un nuevo triunfo.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde el ahora jugador del Club León se mostró agradecido con el equipo por haber confiado en sus cualidades deportivas para poder hacerse con sus servicios; además de esto detalló que saldrá con la mayor entrega para el partido de este sábado a pesar de ser su antiguo club al que se enfrenten.

“Fue muy difícil dejar la playera, no me lo imaginaba, no me quería ir, si me tenía que ir, que fuera por otras circunstancias, que no fueran conmigo, las cosas así fueron, al final intenté dar todo, traté de dar la mejor versión, salía y daba la cara”, expresó.

“De este lado me siento muy tranquilo, es una playera que me costó mucho pensamiento, muchas noches, venir y estar acá con León, lo que con lleva la afición, ha vuelto un Fer que está ilusionado, que siente que alguien está confiando en él nuevamente, que quieren sacar la mejor versión mía, cuando he estado así, sale natural el talento que juego, es lo más importante y lo que estoy buscando”, agregó Beltrán en sus declaraciones.

El Club León intentará demostrar que la derrota que sufrieron en la primera jornada no les afectó y buscarán el triunfo ante unos Chivas que debutarán en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX y que llegan esta temporada con el objetivo de acabar con su sequía para conquistar el título de campeón.

Recordemos que desde la llegada de Gabriel Milito al Rebaño Sagrado se han realizado fuertes cambios dentro de la institución para poder mejorar el rendimiento de toda la plantilla; esto es algo que los mismos jugadores han destacado y se muestran contentos tras la llegada del estratega al banquillo.

